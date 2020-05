CC-PNC denuncia una "Caza de Brujas en el Cabildo en tiempos del Covid-19"

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote ha calificado como "caza de brujas" los ceses de varios cargos de la institución insular realizados por el grupo de gobierno formado por PSOE y PP. Los nacionalistas, a través de un comunicado han criticado la decisión adoptada sobre varios altos cargos de diferentes departamentos cabildicios.

CC-PNC ha recordado que la presidenta del Cabildo de Lanzarote aseguró en su toma de posesión que “venía a dignificar el trabajo de los empleados públicos que habían sido perseguidos y discriminados por el anterior presidente del Cabildo” en referencia al cese en su día de "un solo trabajador en su cargo como director de un determinado departamento".

Añaden los nacionalistas que sin embargo, la actual presidenta "que ya se había dedicado hasta hoy a cesar y nombrar a múltiples cargos del Cabildo de Lanzarote, sin más justificación que su mera voluntad política y sin tener la menor consideración agradeciendo o explicando a cada uno de esos trabajadores las razones de su decisión, se ha descolgado el pasado viernes con una auténtica Caza de Brujas al abrigo del Covid, cesando a última hora y el mismo día a siete altos responsables de departamentos sin previo aviso".

Para el Grupo Nacionalistano "no parece que sea el mejor momento" y no entienden cómo, por una parte pide acuerdos de unidad y altura de miras y por otro "se dedica a pasar a cuchillo a quienes entiende la presidenta que no son de su cuerda política". Añaden que los ceses llegan en un momento vital para la institución, en el que tan necesario es mantener la maquinaria en marcha y engrasada.

Por otro lado, CC-PNC tilda de curioso que el PSOE y PODEMOS "-que hoy son la misma cosa en el Cabildo de Lanzarote- llegaran a solidarizarse públicamente con el trabajador en cuestión, denunciando aquel cese. Los primeros hasta rompieron un pacto de gobierno al que volvieron tras el paripé de las elecciones sin que este fuera repuesto en su cargo". Recuerdan los nacionalistas que el régimen de acceso y elección para el cargo en aquel y en todos estos casos ha sido siempre el mismo, "es decir, la mera voluntad política sin que mediara ningún tipo de concurso y oposición, porque así lo facultan la capacidad y prerrogativas organizativas del gobierno".

Según los nacionalistas, la única diferencia entre aquel caso y los actuales ceses, es que aquel fue denunciado por el trabajador y ganado en los tribunales con una Presidencia de CC, por considerar el tribunal que no estaba motivado, "y lo de esta docena, cuyos ceses tampoco están motivados en virtud de dichas prerrogativas, no ha sido denunciado por nadie con una Presidencia del PSOE".

Los nacionalistas añaden que además, se han realizado múltiples traslados "por imperativo presidencial, y nombramientos discrecionales con gratificación incluidas, a muchas personas a quienes no queremos poner en el candelero. Esto último tiene su pase y en alguna medida ocurre en todas legislaturas, pero un trato tan vejatorio e irrespetuoso, ya no solo sin la menor consideración por parte de la presidenta hacia estos trabajadores, si no lo que es peor, después de trasladarles que seguirían contando con ellos y enterarse por la prensa de su cese en casi todos los casos, es algo que nunca se había visto".

Para los consejeros cabilidicios de CC-PNC, "Mª Dolores Corujo ha llevado al Cabildo a unos niveles de sectarismo político impensables, un sectarismo al que siempre nos ha acostumbrado el PSOE, pero que ha alcanzado cotas nunca vistas hasta hoy".

Coalición Canaria ha querido agradecer públicamente la labor desempeñada por parte de las personas cesadas como son la jefa de Personal, la coordinadora del Servicio de Patrimonio Histórico, el director insular de Empleo, el responsable del Centro Insular de Deportes Náuticos, el coordinador de Artesanía y Comercio y el director insular de Participación Ciudadana y a los que, según los nacionalistas, habría que añadir "los múltiples traslados a diferentes departamentos, sin base alguna".

Asimismo, aseguran que el pasado viernes 15 de mayo se procedió al cese del jefe de la Unidad de Régimen Interior, el coordinador de Paisaje y Soberanía Alimentaria, la coordinadora de la Casa De Los Volcanes, la coordinadora del Servicio de Industria, Energía, Comercio y Artesanía, el coordinador de la Unidad de Presupuestos, la responsable Técnico del Área de Empleo y la directora del Aula de la Naturaleza de Máguez.