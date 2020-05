Alcaldes de la Costa del Sol exigen a la Junta fondos para garantizar el baño seguro en las playas este verano

Los alcaldes socialistas de Torremolinos, Mijas, Benalmádena y Vélez-Málaga han remitido este lunes un carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la que le piden fondos económicos para poder acomer las actuaciones necesarias que permitan garantizar este verano la apertura al baño de las playas "en las condiciones sanitarias y de seguridad" que exige la crisis del coronavirus.

En la misiva, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los regidores de los principales ayuntamiento de la Costa del Sol, explican que les preocupa "que un mal paso" en la apertura al baño "conllevaría no sólo una pérdida reputacional importante, sino incluso responsabilidades de otra índole. Creo que compartirás conmigo que pedirnos a los ayuntamientos la asunción de unas competencias que no son nuestras, y que versan en torno a la seguridad sanitaria de nuestras zonas más preciadas como son las playas de baño, es del todo inasumible por este Ayuntamiento, tanto por falta clara de personal cualificado para ello, como por la incapacidad legal que tenemos para asumirla".

El escrito plantea que la Consejería "competente certifique de manera fehaciente la salubridad de las playas, antes de su apertura y durante el tiempo en que estén abiertas" y sirve también para solicitar "que transfieras a los ayuntamientos el dinero necesario para cubrir el aumento de gastos que de manera ineludible tendremos que asumir, y que es evidentemente muy superior a las cantidades que has anunciado a través de subvenciones en concurrencia competitiva que, además de insuficientes, no solucionan nada a corto plazo".

Los alcaldes insiste en la carta remitida en que "la Junta de Andalucía no puede huir de sus responsabilidades en la apertura de playas, dejarlas en manos de los municipios y pretender además que los ayuntamientos las ejecuten con un sobrecoste para sus presupuestos. Es tiempo de corresponsabilidad, cierto es, pero no de dejación de funciones por una de las partes".

El alcalde de Torremolinos, José Ortíz, ha detallado en la SER que "tenemos una gran preocupación con el protocolo para garantizar la playa saludable. Esa garantía sanitaria es competencia de la Junta y son necesarios recursos. Los ayuntamientos no tenemos capacidad económica para hacer una reconversión de las actividades que se hacen en las playas. Son necesarios unos fondos para acometer esas inversiones y así garantizar que la marca Andalucía, y el destino Costa del Sol, sea un destino saludable este verano".

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha explicado en la SER que "es necesario sensibilidad por parte de la Junta. Con casi dos millones que tenemos en el presupuesto municipal de Benalmádena para mantener las playas con una subvención de 80.000 euros que nos quieren dar no podemos asumir la responsabilidad de mantener las playas en las mejores garantías para el baño"

El regidor de Mijas, Josele González, argumenta que "no hay mensajes claros de la Junta usando fechas inciertas de apertura; y preocupación porque nos quieren trasladar competencias que no nos competen. Estamos ya asumiento algunas competencias que no son nuestras; pero sobre las playas la competencia directa es de la Junta de Andalucía; deben elaborar un plan de contigencia común para todo el litoral andaluz".