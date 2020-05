Els delinqüents es desconfinen

Quan Catalunya estava tancada a casa per Setmana Santa hi va haver una mitjana de 353 delictes cada dia, una xifra que ha anat a més a mesura que començaven les fases del confinament. Perquè al mateix temps que la gent tornava al carrer amb la desescalada també ho feien els delinqüents. Els delictes s'han doblat amb la desescalada passant a 821 de mitjana diària. Malgrat tot, representen un 54% menys dels que hi havia fa un any, sense la pandèmia. Es va arribar a descensos del 80% entre el 28 de març i el 13 d'abril. A demarcacions com Tarragona ja s'ha començat a notar que estan en fase 1 i aquest descens respecte al 2019 s'ha escurçat fins al 25%, el que significa un increment dels delictes, fruit també d'una major presència de gent als carrers.

Tornen les estrebades

Les estafes són l'únic delicte que no només s'ha mantingut sinó que ha augmentat. Amb més gent al carrer han tornat les estrebades, però també els robatoris amb força a pisos o locals. Entre el 13 de març i el 18 de maig de l'any passat es van denunciar 100.926 delictes, mentre que durant el mateix període amb pandèmia n'hi ha hagut 28.700. Amb la sortida del desconfinament, els Mossos detecten clarament que les xifres comencen a repuntar.

Amb tot, hi ha diversos factors que van en contra dels lladres: hi ha menys gent al trasport públic, no hi ha turistes i la gent va més en compte si se li acosta algú.

Els traficants de droga han estat els més visibles durant aques confinament. Hi ha hagut un 21% més de detencions perquè sense gent al carrer eren més fàcils de detectar. Els Mossos han parlat també amb les empreses de repartiment a domicili perquè vigilin bé que els traficants no colin droga als seus treballadors. La policia creu que un cop s'aixequi el confinament augmentarà el tràfic i també els narcoassalts.

Empreses en fallida per traficar

La policia ha detectat un altre fenomen preocupant arrel de la crisi. Narcotraficants que volen fer servir empreses en fallida per llogar-los naus i plantar-hi marihuana o l'ús de la seva flota de camions o furgonetes per repartir les substàncies estupefaents.

La policia ha detectat, per altra banda, un repunt de les denúncies per desaparició, que atribueixen a persones amb malalties mentals o demència que marxen de casa i no les troben. Durant aquests dos mesos hi ha hagut 214 denúncies i hi ha hagut un repunt en l'última setmana.

La pandèmia ha portat una altra dada inèdita amb un increment del 174% dels incidents per la troballa de persones mortes a casa. La sala central dels Mossos ha rebut alertes per la mort de 532 persones a casa seva, però desconeixen quantes per coronavirus. Durant les mateixes dates de l'any passat van ser 194.

Combustible social a punt d'esclatar

Una altra de les preocupacions dels Mossos i Interior són els diferents conflictes que hi ha hagut en diversos barris de Catalunya, que han acabat en enfrontaments directes amb la policia. Per això hi han reforçat la vigilància amb un dispositiu especial en punts on creuen que hi ha molt combustible social per esclatar.

Batusses com la del barri de la Salut de Badalona que fa una setmana va acabar amb 4 detinguts i un centenar de persones enfrontades a la policia.

O a Manlleu, Manresa, el Raval de Barcelona, Sant Roc a Badalona, Mollerussa o Premià de Mar. Fonts dels mossos reconeixen que són conflictes provocats per una degradació de la convivència amb reaccions desproporcionades alimentades per la falta de feina i el confinament, reconeixent fonts policials.

130.000 denúncies pendents de tramitar

Els Mossos i les Policies Locals han posat 130.000 sancions a tot Catalunya a ciutadans que suposadament s'han saltat el confinament. Fonts del departament d'interior consideren que són moltes i que això els obligarà a reestudiar de quina manera les han de tramitar perquè necessitaran molts funcionaris. Són conscients també que arribaran molts recursos perquè molts bufets dadvocats, diuen les mateixes fonts, hi voldran guanyar diners. Amb tot, encara no se sap quan es començaran a tramitar i al.leguen que Madrid té aturats els tràmits administratius quan des d'allà ja han començat a fer-ho.