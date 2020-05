La Asociación en Defensa da Sanidade Pública acusa a Feijóo de anteponer sus intereses a la salud pública

La asociación galega en defensa da sanidade pública se muestra contraria al adelanto de las elecciones gallegas anunciado por el Presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo. Le acusa de anteponer sus intereses electorales a la salud de la población. Alerta del rebrote de la crisis sanitaria que puede provocar la convocatoria electoral con congregacón de personas, reuniones, despliegue de fuerzas de seguridad o especial actividad en correos.

Para la asociación la convocatoria responde solamente a los intereses del PP ya que la unidad política en la lucha contra la Covid 19 ha centrado en Feijóo todas las comparecencias públicas con el silencio y apoyo de la oposición. Moncho Veras, portavoz de la asociación galega en defensa da sanidade pública en A Coruña, es tajante en las prioridades que debería tener el presidente autonómico: "Se a preocupación fose pola saude, non se convocarían as eleccións, continuaríase co manexo da empidemia, co armazón sanitario para defendernos do virus, e co tratamento ás persoas que o teñen."

Considera mucho más importante reconstruir los servicios de atención primaria, un cambio de modelo de las residencias con más peso de la gestión pública y la búsqueda de soluciones a la situación económica.