Esta es la receta de Dénia 'para salir de esta'

'La receta para salir de esta'. Esta es la nueva campaña de promoción del departamento de Turismo del Ayuntamiento de Dénia, la segunda durante el estado de alarma.

En esta, que se lanza hoy (martes 19 de mayo) en redes sociales, el objetivo no es promocionar Dénia de puertas afuera, sino mirar adentro, implicar a todos los dianenses en un movimiento común, inclusivo, positivo, que nos haga sentirnos parte de un todo, nuestra ciudad, y que nos transmita la certeza de que, unidos, podemos salir de esta situación tan difícil que estamos atravesando.

A partir de un rasgo que nos identifica dentro y fuera de nuestras fronteras, cocinar, la campaña propone la participación de todos los dianenses y les pide que aporten su receta para salir de esta. Una receta en la cual todos somos ingredientes fundamentales y que tenemos que cocinar juntos, porque de nosotros depende salir adelante.

Como tarjeta de presentación, la campaña cuenta con la colaboración de seis de los mejores cocineros y cocineras dianenses para desgranar cuáles son los pasos para que esta receta triunfe.

Diana Cervera, Pep Romany, Miquel Ruiz, Rosa Martí, Mari Carmen Ripoll y Diego Mena nos hablan de comprar en los negocios de nuestros barrios, en ese pequeño comercio de proximidad que nos demuestra día a día que Dénia es una gran familia. También nos hablan de unión, de esa que nos hace falta en estos momentos para reactivar la economía local. Y nos recuerdan que más pronto que tarde volverán los turistas y se encontrarán una Dénia preparada para recibirlos y segura y convencida de que todo saldrá muy bien. Los mensajes no se olvidan de recomendarnos que no perdamos nunca los orígenes y que ahora es momento de cuidar nuestros mayores, origen de lo que somos. Y, por último, se nos desvela el secreto de esta receta, que no es otro que el hecho de prepararla entre todos. Porque si queremos la receta para Dénia, no hay secreto: #LaRecetaEsDénia, como nos recuerda el hashtag de la campaña.

Este es el enlace al vídeo https://www.youtube.com/watch?v=93ZIwz_gnxY

Seguidamente, se lanzarán en redes los testimonios de personas que representan los diferentes ámbitos de la sociedad dianense y que también nos darán su receta para salir de esta. Josep Miquel Mulet, del área de ciencia e investigación; Mara Bañó, hostelería y productores locales; Luis Silvestre, de turismo y comercio local; Safir Malonda, fiestas; Jimmy Higueras, solidaridad e inclusión; Nando Sendra, turismo activo y deporte; Carmen Paula Romero, cultura; Jaime Mezquida, comercio de proximidad y Sergio Dénia, publicidad y entretenimiento.

Y como en toda buena receta, los ingredientes tienen que ir añadiéndose despacio, uno a uno, hasta formar un conjunto sabroso. Por eso, cualquier vecino o vecina de la ciudad está invitado a participar. ¿Cómo? Haciéndose una fotografía, o un video, en la cocina de su casa, en que aparezca con una cuchara de madera en la mano, puesto que este utensilio tan habitual en nuestras cocinas es el símbolo escogido para esta campaña, y subiéndola a su perfil de Facebook, Instagram o Twitter, con el hashtag #LaReceptaÉsDénia o #LaRecetaEsDénia y un comentario de apoyo y motivación para nuestra ciudad. El Ajuntament de Dénia irá compartiendo las imágenes etiquetadas, con las que se montará un video que publicará en su perfil al acabar la campaña.