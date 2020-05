La Comunidad de Madrid comunica 92 casos y 31 fallecidos por coronavirus en 24 horas a Sanidad

La Comunidad de Madrid ha comunicado al Ministerio de Sanidad este martes unas cifras de casos y fallecidos más altas de las notificadas en los últimos días. En concreto, 92 casos confirmados con prueba PCR y 31 fallecidos por coronavirus en 24 horas. A los 92 casos notificados hay que sumar 341 antiguos que la Comunidad de Madrid han notificado ahora. Las cifras llamativamente bajas que estos días no se correspondían a los datos globales: el lunes notificaron 5 contagiados confirmados por PCR y 16 muertos en 24 horas; el domingo, 6 casos confirmados.

La región que preside Díaz Ayuso, que sigue al completo en fase 0, ya ha pedido a Sanidad su pase a fase 1 desde el lunes 25 de mayo. Fernando Simón aseguró el lunes que no le extraña que Madrid pueda avanzar a fase 1 : "No me sorprenderá que la solicitud que haga Madrid pueda avalar el paso a la siguiente fase, si los datos son adecuados, las capacidades son adecuadas, los programas que se había propuesto implementar se ha iniciado su implementación y demuestran que están consolidados".

