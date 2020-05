El Real Murcia ya planifica la próxima temporada: todos los nombres, contratos, renovaciones y presupuesto

La abrupta finalización de la temporada por la crisis sanitaria del coronavirus ha hecho que la planificación deportiva del Real Murcia de cara a la próxima campaña se haya acelerado y de qué manera. Tras la polémica creada entre Adrián Hernández y Julio Algar y su posterior renovación como entrenador y director deportivo, respectivamente, las ideas empiezan a plasmarse.

De la actual plantilla, son nueve jugadores los que tienen contrato: Tanis Marcellán y Alberto Lejárraga en la portería; Iván Pérez en la línea de atrás; Armando Ortiz, Juanma Bravo, Víctor Meseguer, Josema Raigal y Alberto Rodríguez en el medio; además de Chumbi arriba. También tiene contrato los jugadores del filial Javi Pedrosa, Álex Melgar y Andrés Silvente, que empezarán la pretemporada con el primer equipo con la idea de poder hacerse un hueco en la plantilla.

Lo que también tienen muy claro en el Real Murcia es que tener contrato no significa volver a vestir la elástica grana y que hay algunos jugadores que no lo tienen y con los que ya se han producido contactos para su renovación como es el caso del lateral diestro y jugador con más minutos de la temporada, Álvaro Rodríguez, o de Josué Dorrio, que se ganó a pulso un puesto en el once con su entrega y velocidad.

Mismo presupuesto y vuelta al límite salarial

Una de las cuestiones que va a determinar el proyecto de la próxima temporada es el presupuesto, que aunque no se ha fijado y estará pendiente de cómo se pueda realizar, si se puede, la campaña de abonos, todo indica a que será muy parecido al de 700.000 euros brutos de la campaña pasada y con ese límite salarial de 40.000 euros que actualmente superan Chumbi y Armando.

El debate de la portería no será el primero que se toque. En función de cómo se desarrolle el mercado de fichajes se producirá una rescisión y una incorporación o tanto Tanis como Lejárraga permanecerán en Murcia. En defensa el único que tiene contrato es Iván Pérez aunque se está intentando renovar a Álvaro; Antonio López y Edu Luna también entran en los planes pimentoneros.

En el medio hay dudas con lo que pueda pasar con Víctor Meseguer, con Josema Raigal y Juanma Bravo: los tres tienen contrato pero la posibilidad de un traspaso está encima de la mesa por la calidad y proyección de todos ellos. Aunque si permaneciesen, junto con Armando, un par de renovaciones entre las que podría estar la de Peque y algunos retoques, se daría por cerrado.

En la delantera el caso particular de Chumbi es preocupante. Es un delantero de garantías, incluso después de un año mediocre, y podría ser la seña de este equipo, pero su alta ficha podría ser un problema. Y el caso de Toril y Curto, que los dos se han quedado sin renovación automática por el parón de la liga, también podrían seguir aunque todo dependerá de cómo avance el resto del equipo.

Objetivo, fichajes y continuidad

El objetivo para el próximo curso es estar, como mínimo, entre los seis primeros y para ello tendrían que hacer, al menos, unos seis fichajes. Entre ellos estaría el de un central titular, que acompañase a Antonio López en la zaga y con los que pelearía Edu Luna, un organizador, una banda y un punta.

Fichajes que den un salto de calidad pero manteniendo la base de la incompleta temporada porque es "tiempo ganado" para la 2020/21. De la misma forma que pasará en el Real Murcia Imperial, del que Javi Motos volverá a hacerse cargo salvo sorpresa de última hora.