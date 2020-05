El Racing Murcia tiene "David Vidal para rato"

David Vidal, veterano y mediático técnico gallego de 69 años que ha sido artífice del ascenso del Racing Murcia de Preferente a la Tercera División del fútbol español, se marca el reto de "llevar a este equipo hasta Segunda División" y ha recordado que le quedan dos años de contrato con esta entidad y que "hay David Vidal para rato".

Este profesional, que debutó como técnico hace nada menos que 38 años y que ha vivido su tercer ascenso -antes subió al Real Murcia a Primera en 2003 y al Lorca Fútbol Club a Segunda en 2017- se muestra ambicioso, como habitualmente.

"Me quedan dos años más de contrato aquí y mi propósito es llevar al equipo hasta Segunda División. Tras una temporada meritoria y en la que éramos líderes ascendimos a Tercera al darse por finalizada la competición y me parece correcto", ha apuntado.

Ya pensando en el futuro, ha remarcado que "el objetivo es estar entre los de arriba, como hicimos en Preferente con una 'plantillaza' y la idea es mantener al 70% de los jugadores que han marcado de tres a cuatro goles por partido".

Con respecto al hecho de que sus tres ascensos en tantos años como entrenador llegasen en la región de Murcia, David Vidal ha declarado que está "muy satisfecho" de cómo le han ido las cosas en esta Comunidad. "En 2003 ascendimos con el Real Murcia tras haberlo salvado antes del descenso a Segunda B y eso tuvo mucho mérito. Hay clubes que llegan a la élite gastando 30 o 40 millones y nosotros con 30.000 o 40.000 pesetas. Luego, en Lorca, también llegamos a Segunda tras llegar yo en el tramo decisivo de la temporada, y ahora hemos puesto al Racing Murcia a Tercera. Aquí voy a decir una frase que llevo por bandera ya en la vida ya en el fútbol y es que muchos creen saber, pero pocos entienden. Hay que distinguir esos dos verbos", ha indicado.

Vidal ha afirmado que tiene varias ofertas para entrenar en Tercera y, aunque la Primera División en la que trabajó durante muchos años a día de hoy le queda lejos, él mantiene su propósito de seguir ligado a los banquillos sin poner fecha a su retirada cuando el 2 de agosto cumplirá 70 años. "Tengo el motor bien y hay David Vidal para rato", ha asegurado al tiempo que ha hecho pública su decisión de continuar en el Racing Murcia.

"De aquí no me muevo porque estoy muy contento en el club. Lo de trabajar en una división superior no es tan importante pues no me motiva tanto la categoría como el juego en sí y, además, este proyecto en el que estoy metido me ilusiona. Nuestro club es como una academia que cuenta con 18 futbolistas de la Región y otros ocho o diez de distintas partes del mundo, a los que educamos para que jueguen en la alta competición en un futuro. Esto también es misión de un entrenador", ha explicado.