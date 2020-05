El servicio de villavesas se restablecerá progresivamente según la demanda

De momento el servicio de villavesas no incrementará sus frecuencias. "Estamos funcionando con la legislación que nos marca el Gobierno con los boletines que manda cada día y lo que directamente nos marca el Gobierno es que tenemos que restablecer progresivamente los niveles de oferta, no al 80 o al 100 por 100, sino progresivamente los niveles de oferta a la demanda. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos con algo más de la mitad de los buses que están funcionando y los que de normal funcionan, no es que estemos llevando a la mitad de pasajeros sino que estamos llevando a la sexta parte de pasajeros de los que llevamos de normal, apunta en la SER David Campión, presidente de la MCP.

Ante esta situación apunta que "tenemos que ir adecuándonos, en estos momentos estamos al 60 por ciento, y lo que tenemos previsto es que en junio hacia septiembre llegar al 80 por ciento".

Respecto a las reinvindicaciones de los trabajadores de TCC, que piden un aumento de las frecuencias, señala que "Hay una reivindación laboral legítima, de personas que están sujetas a un ERTE" para poder reincorporarse al cien por cien, apunta Campión, ante lo que asegura que están dispuestos a reunirse cuando se lo soliciten.

Añade que "el transporte público es fundamental para reducir la contaminación, el cambio climático pero es un servico carísimo que se sufraga con los impuestos de los ciudadanos, por lo que "si ahora con la sexta parte de viajeros ponemos la flota totalmente en marcha, lo que vamos a llevar es a un sobrecoste de gobierno y ayuntamientos que se va a disparar, por lo que tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible".

Y en cuanto a las medidas de los trabajadores de TCC, apunta que "todas las medidas que se han ido estableciendo se han ido poniendo en marcha y en estos momentos se está pensando en unas nuevas pantallas para proteger mejor la cabina de los chóferes. Lo que tenemos que hacer es caso a las recomendaciones que nos lleguen desde el Ministerio de Sanidad".

Sindicatos del transporte urbano de Pamplona piden regresar al 100% del servicio

El comité de empresa de TCC, compañía adjudicataria del transporte urbano comarcal de Pamplona, se han concentrado este martes frente a la sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para reclamar el regreso al 100% del servicio, "tal y como indican los decretos legales".

Los sindicatos han criticado que la empresa adjudicataria "mantiene el ERTE que impuso sin acuerdo con el comité".

Así, en la concentración, el comité de empresa (cinco representantes de UGT, cuatro de ELA, tres de CCOO, tres de ATTU y dos LAB) ha protestado por "las condiciones laborales y de seguridad en la que se encuentran los trabajadores".

Los sindicatos han destacado que "tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Navarra han establecido, para la fase 1 del levantamiento de las limitaciones establecidas en el estado de alarma, que el transporte público en entornos urbanos e interurbanos tenga una oferta de servicios del 80-100%".

Sin embargo, han señalado que la Mancomunidad "ha establecido, por su cuenta y riesgo, que el único servicio de transporte colectivo y público con el que cuenta la Comarca de Pamplona sea solamente de un 53%".

En opinión de los sindicatos, "es incomprensible que el servicio siga recortado de esta manera". "Solicitamos que se establezca un servicio acorde a lo que indican las normas legales para garantizar la salud de los trabajadores y usuarios del transporte urbano. En otras ciudades ya se viene haciendo incluso antes de que las fases de la desescalada estuviesen en vigor", han explicado.

En esta situación, han solicitado una reunión con la Mancomunidad, reunión en la que también participe la empresa concesionaria del servicio, para tratar estas cuestiones. Sin embargo, los sindicatos han asegurado que no han obtenido respuesta, por lo que han dicho que "solo queda el recurso a las movilizaciones".