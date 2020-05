Los alcaldes de Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz piden liquidez para afrontar la pandemia

La Cadena SER Andalucía, en colaboración con la empresa E-IN Digital, ha reactivado la celebración de los tradicionales Encuentros de la Cadena SER con un novedoso formato ‘on line’ con los que pretende identificar y diagnosticar los principales cambios que la crisis provocada por el coronavirus va a generar en nuestra forma de vida.

A las 10 de la mañana, con el patrocinio de Unicaja Banco y Antea Prevención, y moderado por nuestra compañera Elena Carazo se ha estrenado este formato, con los alcaldes de Sevilla, Juan Espadas, José María Bellido, alcalde de Córdoba; Luis Salvador, alcalde de Granada; y José María González, alcalde de Cádiz; para analizar cómo serán las ciudades el día después del virus. Encima de la mesa, los retos a los que se enfrentan las capitales andaluzas en este nuevo escenario global que nos impone la pandemia.

Un debate en el que los cuatro alcaldes han coincidido en reclamar mayor liquidez para afrontar la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales, aunque también se han mostrado convencidos de que la pandemia abre "nuevas oportunidades" para las ciudades de ahora en adelante.

Los cuatro dirigentes han argumentado que los ayuntamientos no se pueden inventar fondos de rescate y que es necesario un plan de Estado en el que colaboren las comunidades autónomas y pongan recursos para la Administración local, que vuelve a ser la primera puerta a la que llaman los ciudadanos.

Hacen falta recursos adicionales, han defendido los responsables municipales, que han pedido también que los consistorios que cuenten con superávit en sus cuentas puedan emplear estos ahorros de manera "inmediata" para poner en marcha medidas que palíen las consecuencias de la crisis y que se cree un "fondo de compensación" por la bajada de ingresos.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas ha apostado por "pensar, además de en lo urgente, en el medio y largo plazo", abordando qué tipo de proyectos pueden reactivar la economía y el empleo una vez que el coronavirus "ha acentuado algunos problemas y demostrado en otros que había que haber hecho las cosas de otra manera".

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, uno de los cuatro alcaldes protagonistas de un nuevo Encuentro SER on-line en torno a la pregunta ¿cómo serán las ciudades después del virus? / Cadena SER

"Es una oportunidad para hacer otras cosas, no exactamente lo mismo, porque si la economía depende de uno o dos sectores y tienen un contratiempo da al traste con los recursos de muchísimas familias", ha argumentado el alcalde sevillano, que ha abogado por recuperar el sector turístico y "abrir otras ventanas" con empresas y sectores como "industria, tecnología o innovación".

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha exigido del Gobierno central una urgente modificación de las normas de gasto municipal para permitir a los ayuntamientos con alta deuda, como el de Granada, disponer de más recursos para luchar contra la crisis. Además, pide inyecciones directas de liquidez a los municipios, la administración más cercana para solventar los problemas de la ciudadanía

Luis Salvador, alcalde de Granada, uno de los protagonistas de un nuevo Encuentro SER on-line en torno a la pregunta ¿cómo serán las ciudades después del virus? / Cadena SER

El alcalde cree que el Ayuntamiento de Granada estará en disposición de contar dentro de un mes con su primer presupuesto en cinco años. Cree que debe salir adelante como herramienta indispensable de actuación municipal en este momento de emergencia.

Desde Córdoba, José María Bellido ha destacado que, partiendo de una situación sanitaria "bastante más controlada en Andalucía que en otras áreas", ahora hay que ocuparse de "una situación social tremendamente compleja" en la que hay que aplicar planes económicos para que sectores como turismo, comercio u hostelería "pasen el primer bache".

José María Bellido, alcalde de Córdoba, uno de los protagonistas de un nuevo Encuentro SER on-line en torno a la pregunta ¿cómo serán las ciudades después del virus? / Cadena SER

Ha subrayado que el ayuntamiento cordobés ha concedido en estas semanas "tantas ayudas sociales como en todo el año 2019" y ha atendido a más de 5.000 familias en situación de emergencia social, además de situar como "retos" la transformación digital, la movilidad y la prestación de los servicios públicos con eficacia.

El alcalde de Cádiz, José María González, ha reclamado una reforma de la política fiscal en España para garantizar que se puedan abrir líneas de financiación extraordinarias a los ayuntamientos. González ha explicado que son las administraciones más cercanas a las necesidades de los ciudadanos y que están ejerciendo de "correa de transmisión a la Junta y al Gobierno" para hacerles llegar cuáles son ahora mismo las principales demandas.

El alcalde de Cádiz cree que el objetivo principal de todos los alcaldes ante esta crisis es "no dejar na nadie atrás". Y González, durante su intervención en el especial de la SER, ha asegurado que esas correas de transmisión que son los ayuntamientos no funcionan si no hay fondos suficientes. De momento, el ayuntamiento de Cádiz, según ha desvelado, ha recibido 400.000 euros de otras administraciones. "Claramente insuficiente", en su opinión

Sobre E-IN Digital

La empresa andaluza E-IN Euclea infusion, experta en ciberseguridad y riesgo reputacional, se suma a la ola de solidaridad ciudadana y empresarial durante el estado de alarma nacional y proporcionará hasta que se levante la cuarentena dos de sus servicios de manera gratuita.

Para acceder a la plataforma gratuita de servicios de reputación y ciberseguridad se debe acceder a través de esta URL: https://seguridad.ein.digital/

Las empresas, organizaciones y particulares se enfrentan a uno de los mayores desafíos de los últimos tiempos: continuar dando servicio a sus clientes a la vez que deben proteger la salud de sus empleados y hacer frente a los riesgos externos. Éstos últimos están en su mayoría relacionados con la ciberdelincuencia y delitos informáticos que, según aseguran los expertos, están aumentando de manera exponencial con el incremento repentino del teletrabajo, una nueva forma de relacionarse con el entorno laboral que no siempre puede garantizar la seguridad de los equipos informáticos.

En este nuevo paradigma laboral, esta empresa con sedes en Sevilla, Madrid y Barcelona ofrece a los usuarios un examen completo de sus principales debilidades a la hora de trabajar desde casa, para poder posteriormente hacerles frente.

E-IN es un proyecto pionero en reunir a comunicadores, ingenieros informáticos y abogados para combatir el ciberespionaje profesional e industrial, así como los abusos mediáticos en internet.

"La mayoría de profesionales, instituciones y empresas no saben aún cómo reaccionar ni cómo hacer frente al descrédito acelerado de su reputación que puede dar al traste con su empresa, con su familia o con sus relaciones sociales. Para combatir los abusos mediáticos y el ciberespionaje profesional e industrial nace E-IN", asegura Francisco Romacho, periodista y socio fundador de Euclea Infusion.

"Una vez detectado el ataque y planteada una estrategia de comunicación paracontrarrestar sus efectos, es fundamental denunciar las incidencias de las que seamosvíctimas", completa el tercer socio fundador de la nueva firma, el abogado José María Calero.