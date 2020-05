La celebración de la edición 2020 de la Fira d'Agost de Xàtiva se debatirá en la próxima Comisión Informativa Sociocultural del Ayuntamiento de Xàtiva, convocada para el próximo jueves 21 de mayo, con la participación de los diferentes grupos políticos municipales. La intención del equipo de gobierno es que este asunto pase después a debatirse en el pleno ordinario del mes de mayo, que tendrá lugar el sábado día 30.

Hasta este momento, no ha habido ningún decreto municipal ni acuerdo de Junta de Gobierno que signifique la suspensión de la Fira d'Agost, a pesar de que todas las circunstancias apuntan hacia este desenlace. En la Junta de Gobierno celebrada ayer, el alcalde Roger Cerdà, en presencia del concejal de Feria y Fiestas, Pedro Aldavero, anunció la intención del equipo de gobierno de abrir un diálogo con las fuerzas políticas con representación municipal, garantizando su participación a través de la Comisión Sociocultural, en primer término, y elevando la cuestión al pleno, para que una decisión de este calado cuente con la ratificación por parte del órgano que ostenta la máxima representación de la ciudadanía de Xàtiva.

Los técnicos municipales trabajan en la elaboración de los informes pertinentes en que se debe basar la decisión, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y la evidencia científica de que la congregación masiva de público multiplica exponencialmente el riesgo de contagio de una enfermedad que ya ha causado 39 muertes en nuestra área de salud. Además, las medidas preventivas y de seguridad que ordena el Gobierno de España hacen prácticamente inviable la preparación de un recinto que suele ocupar buena parte de la ciudad y que supone la afluencia de más de 250.000 personas año tras año.

Prima la protección de la salud de la ciudadanía, pero las consecuencias económicas no se ignoran. Por eso el pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar una modificación de créditos del presupuesto municipal y el plan director de Reactivem Xàtiva, el plan de reactivación social y económica de la ciudad, dotado con 8 millones de euros. Esta situación extraordinaria sobre la celebración de la Fira d'Agost de Xàtiva viene motivada por la pandemia del COVID-19. La voluntad del Ayuntamiento de Xàtiva es hacer primar la protección de la salud del conjunto de la ciudadanía, tal como ha venido haciendo hasta el momento actual.

La Fira d'Agost de Xàtiva viene celebrándose desde 1250, por privilegio de Jaume I. Con 770 años de historia, la Fira de Xàtiva es la más antigua de la Comunidad Valenciana y una de las más antiguas de España. Cada año, más de 250.000 personas acuden a un evento cultural, lúdico y festivo declarado fiesta de interés turístico nacional, un auténtico referente del verano en la Comunidad Valenciana.

En toda su larga historia, la Fira d'Agost sólo ha dejado de celebrarse en circunstancias extraordinarias de guerras, epidemias y pandemias. Por ejemplo, a partir de 1936 dejó de celebrarse por causa de la Guerra Civil. Por otra parte, en el siglo XIX, Xàtiva sufrió tres epidemias de cólera especialmente virulentas: la de 1834, la de 1855 y la de 1885. Los dos primeros años sabemos fehacientemente que no se hizo feria por las epidemias. La tercera se da por finalizada en julio de 1885, pero no se sabe con seguridad si la Fira se celebró. Es prácticamente seguro que esta misma situación tuviera precedentes en siglos anteriores, pero no hay constancia documental.

Suspendidas las fiestas de Enguera

La Alcaldesa de Enguera, Concejal de Fiestas, Portavoz del grupo Municipal Socialista, Oficial Jefe de la Policía Local de Enguera, Cura- párroco de Enguera, Presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Festera Mayor y Presidente de las Fiestas 2020, han acordado la suspensión de las Fiestas Patronales en honor de San Miguel Arcángel y Nuestra señora la Virgen de Fátima debido a las circunstancias que ha ocasionado la crisis sanitaria.

Se mantendrán como festivos locales los días 29 y 30 de septiembre. Así mismo, acuerdan que las festeras y los festeros de 2020 pasen a ser los representantes de las Fiestas Patronales de 2021.