La Guàrdia Civil adverteix que la fama del futbol i esport espanyol atrau organitzacions mafioses de tripijocs

La Guàrdia Civil adverteix que la fama internacional de l'esport espanyol i especialment del futbol el fa especialment atractiu per a les organitzacions de tripijocs de partits amb apostes il·legals.

Aquesta és una de les conclusions d'un recent informe de la Guàrdia Civil destinat a les unitats d'investigació a què ha tingut accés la SER.

Segons això, les apostes, en molts casos il·legals, es fan especialment a Àsia, que concentra el 70% del mercat mundial d'apostes.

L'informe destaca que la compra de partits i la manipulació de les competicions és una activitat molt rendible i d'escàs risc per als delinqüents ja que a la dificultat de la detecció s'uneix una escassa penalitat.

Al programa 'Què t'hi Jugues!' ens ha explicat tots els detalls el company Jordi Martí, paraules també acompanyades de la versió de Francesco Branca, director general de Federbet, qui ha arribat a assegurar que la situació és "dramàtica" i que, fins i tot, es creen "partits fantasma" que mai s'arriben a jugar i que "mouen més de 10 milions d'euros".

Màfies organitzades

Les trames criminals organitzades, algunes amb estructura tipus màfia, arriben a emprar l'extorsió a esportistes o a responsables d'entitats esportives, fins i tot adquirir clubs per implementar les seves manipulacions.

Modus operandi

En el món del futbol el ventall d'apostes va des que es produirà un gol en els pròxims minuts, o el resultat final, o el que hi haurà en un minut determinat, o qui marcarà primer, la primera expulsió, o quants corners o penals hi haurà .

El tennis també és diana de la seva activitat on fins i tot es pot acordar amb el jugador el per exemple: perdre el primer servei, que farà més "breaks" o si es perdrà o no un servei.

La persona encarregada del contacte inicial sol ser un antic esportista que hagi assolit un cert nivell i tindrà ascendent entre els afectats.

"Mules"

Un altre grup necessari són els apostadors que solen exercir funcions de "mules". Són els encarregats de realitzar les apostes, principalment per internet.

Per a les apostes per internet el més habitual és que el grup criminal es faci amb identitats de terceres persones, identitats que compren o sostreuen.

És menys habitual l'ús de apostadors reals que obtenen beneficis pagant a l'organització per conèixer els partits arreglats.

Es relacionen per Whatsapp o Telegram. En algun cas els apostadors fins i tot desconeixen el tripijoc dels partits i el que fan és contractar suposats serveis d'assessoria, oferts per la xarxa de frau, per orientar les seves apostes.

En aquests casos els usuaris paguen per estar en aquests grups on l'organització ven el que denominen "un verd" (o green), és a dir consells de supòsits especialistes que "endevinen" els resultats però que en realitat coneixen el tripijoc.

Monitorització

Les pròpies cases d'apostes i altres entitats públiques i privades monitoritzen l'evolució de les apostes i si detecten manipulació les poden suspendre.

Un altre aspecte és el caràcter internacional de les organitzacions criminals, amb grups itinerants o apostadors distribuïts en diversos països.

L'informe recull les dades de la Direcció General d'Ordenació del Joc el 2019 que situa en 7.074.000 els diners vinculat a el joc i apostes per internet.