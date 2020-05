César 'Chelito' Delgado al 'Què t'hi Jugues!': "Amb Lautaro i Pjanic, Messi pot tornar a guanyar la Champions"

Avui el futbolista argentí ‘Chelito’ César Delgado, que va jugar tres temporades a l’Olympique de Lió i va coincidir amb Miralem Pjanic, ha atès els micròfons de SER Catalunya. El futbolista és de Rosario, la ciutat de Messi, i també coneix bé a Lautaro Martínez i a Umtiti. De tots aquests futbolistes n’hem parlat amb ell al ‘Què t’hi Jugues!’.





Sobre Miralem Pjanic

"Es un gran jugador, creció mucho en el Lyon. Su forma de jugar explotó muchísimo en Lyon y por eso hoy está en la Juventus. Ha crecido muchísimo Pjanic. Yo me acuerdo que nos poníamos a entrenar el tiro libre con Juninho, y Pjanic pudo agarrar más o menos la patada de Juninho, si bien no es igual, pero a veces el jugador necesita pasar por estos cambios para poder llegar al Barcelona, que está muy interesado en Pjanic. Yo creo que ha madurado muchísimo y no tengo duda que si llega le va a ir muy bien".

"Es un excelente jugador, de una calidad enorme, pero por esto tuvo que pasar por esta etapa para que el Barcelona se fije en él. Para nada es tarde, al contrario. Él puede servir muchísimo, aprender muchísimo y puede ser un jugador más destacado de lo que es, o de lo que fue en Roma y Juventus. Yo creo que en Barcelona puede explotar muchísimo más su calidad de jugador con estos jugadores que tiene el Barcelona".

"El que manda es Messi, nadie le puede quitar la pelota a él, pero se pueden complementar ahí Messi y Pjanic, que tiene un buen pie y puede ayudar muchísimo en esta zona a Messi, para que pueda Messi encarar y crear estos mano a mano que a Messi le encantan”.

Sobre Lautaro Martínez

"Sin duda sería un buen sucesor de Luis Suárez. Es un jugador que tiene todas las cualidades que tiene que tener un 9, obviamente que Suarez también es un excelente jugador, pero Lautaro viene creciendo, es un chico que viene aprendiendo muchísimo y es el futuro 9 de la selección, no hay duda, y lo viene haciendo muy bien, así que se va a complementar muy bien con Messi, con Pjanic, con Suárez. Me parece que se van a llevar la liga tranquilamente con estos grandes jugadores, si bien el Barcelona tiene ahí una cuenta pendiente con la Champions; así que yo creo que con estos jugadores puede dar el salto. Muchos jugadores pueden ayudar a Messi y a los demás a poder coronarse con la Champions porque el Barcelona está presionado ahora de ganar Champions”.

A Rosario, la gent parla de que Leo Messi podria acabar allà la seva carrera?

"Están ilusionados con que Messi pueda terminar la carrera deportiva en el club donde él nació, pero uno sabiendo cómo es la situación aquí y como es la situación actual de él, con todo su entorno y su familia, yo lo veo muy difícil que pueda terminar su carrera aquí; con lo que significa Messi en Rosario, no va a poder vivir. No va a poder salir a la calle por un tema de seguridad por él y su familia; no va a poder vivir tranquilamente".

Sobre Umtiti

"Cuando yo estaba en Lyon él venía comenzando, coincidimos en pretemporada. Todos sabemos que está en una institución muy prestigiosa donde si no muestras carácter y actitud para ganarte un puesto o para mostrar que quieres ser titular, lo va a tener difícil y va a tener que buscar nuevos horizontes. Pero es un excelente jugador, una gran persona y lo ha demostrado en el último mundial y tuvo la bendición de salir campeón del mundo. No tengo duda que va a revertir la situación”.