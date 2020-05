La concejalía de Deportes rebaja al 50% el carné de instalaciones deportivas para la próxima temporada

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy ha propuesto que las personas que este año hayan pagado el carné de instalaciones deportivas tengan un descuento del 50% para la próxima temporada. Esta decisión se ha tomado para tratar de compensar que desde el estado de alarma no se han podido utilizar las instalaciones deportivas municipales. Considerando que no se pueden disfrutar durante media temporada se reduce esta cantidad.

Actualmente hay un total de 1.341 abonados de este carné, todos mayores de edad porque los menores no lo pagan. La mayoría de los usuarios practican fútbol sala, un total de 487, seguidos del fútbol 397, baloncesto 175 y gimnasio 126. En total hay practicantes de 22 modalidades deportivas, cerrando la lista BMX, squash, gimnasia artística, judo, orientación, tiro olímpico y triatlón con una persona con el carné.

Las personas con carné de abonado disfrutan de los siguientes derechos durante la temporada deportiva,tal como queda explicado en la ordenanza:

https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/servicios_economicos/ordenanzas/descarga/2020_6_1_instalaciones_deportivas_precio_publico.pdf

• Acceso mediante la presentación obligatoria del carné de abonado a las Instalaciones Deportivas Municipales que tengan establecido precio público.

• La utilización de la pista de atletismo, sala de artes marciales, sala multiuso, galería de tiro con arco, rocódromo, pistas polideportivas, campos de fútbol y pabellones municipales siempre que los usuarios pertenezcan a clubes y/o entidades deportivas que participan en competiciones de carácter oficial organizadas por las correspondientes Federaciones deportivas, o en su caso participan en competiciones de ámbito local o comarcal reconocidas por el Ayuntamiento y que incluso no teniendo carácter oficial son organizadas por Asociaciones legalmente constituidas. En el caso de campos de fútbol, pistas y pabellones esta utilización quedará limitada a los partidos y entrenamientos oficiales. Cualquier otra utilización por entidades o particulares tendrá que ser autorizada expresamente por la Concejalía de Deportes que valorará si no tiene que liquidar el precio público que corresponda.

• La reducción en el precio público de determinadas instalaciones deportivas como pistas de tenis, pistas de squash, pistas de pádel y sala de musculación.

• La gratuidad en la matrícula para el alta como abonado de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal “Eduardo Latorre”.

• La reducción en la cuota de determinados precios públicos del Complejo Deportivo Municipal “Eduardo Latorre”.

• La utilización de vestuarios y duchas, así como aquellos otros servicios, de acuerdo con normativas en particular, que pueda considerar la Concejalía de Deportes y que en su momento anuncie oportunamente.

Es obligatorio para los deportistas que participan en las ligas tanto en el ámbito local, como autonómico o nacional. Están exentos los deportistas de élite.

PETICIONES A LAS FEDERACIONES

Desde el Centro de Deportes de Alcoy también se han enviado una carta a las diferentes Federaciones Deportivas porque consideran hacer algún tipo de bonificación, reducción o ayuda económica que supongo minorar el gasto ocasionado por la participación en varias competiciones que se han visto suspensas y no han podido acabar.

«Queremos ayudar a los deportistas locales y consideramos que como no pueden utilizar las instalaciones durante media temporada no es justo que la paguen toda. Además pedimos a las Federaciones que intenten también compensar a los clubes deportivos. Sabemos que se encuentran en una situación de incertidumbre, muchos no saben cuando podrán a volver a la ‘normalidad’ y pensamos que tendrían que tener en cuenta algún tipo de consideración para favorecerles y tratar de ayudarles en esta complicada situación» ha indicado el edil de Deportes Miguel Juan Reig.