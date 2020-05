Ibra: "Ojalá me renueven para la próxima temporada"

El Real Oviedo afrontó este miércoles su tercer día de entrenamientos en grupo, y poco a poco sigue cogiendo la forma necesaria para el inicio de LaLiga que está previsto para el próximo 12 de junio.

Los azules siguen sumando carga de trabajo para evitar lesiones pero muchos, por las fechas en las que estamos, miran de reojo a su futuro una vez que termine la temporada en el mes de julio. Uno de ellos es un Ibrahima Baldé que termina contrato y hoy se ha pasado por sala de prensa.

"Ojalá me renueven para la próxima temporada. No he hablado con el club, lo único que hay que hacer es entrenar y volver a competir. Después, esperar lo que diga el club. A día de hoy no he hablado con nadie. Tengo que hacer mi curro, y hacerlo bien", explicó en primer lugar.

"Contento de poder salir de casa y empezar a entrenar. Ya se extrañaba. Esta semana está siendo mejor, en grupo. Es mucho mejor que la semana pasada. Este protocolo es algo serio y que hay que hacer. Es importante y lo estamos llevando bien", comentó.

El Real Oviedo es uno de los dos equipos de Segunda que no ha realizado ERTE, y eso para Ibra: "Muestra el compromiso del club con los jugadores, con sus empleados. Y también su presidente, que es de lo mejor. Con lo que está pasando en el mundo acepta pagar a todos y al día. Eso hay que respetarlo y nosotros tenemos que estar mas comprometidos que nunca"

"Lo de los cinco cambios va a venir bien a todos porque han sido dos meses de confinamiento. Habrá que aprovecharlo. Los entrenadores seguro que están encantados de tenerlos", explicó sobre la nueva normativa.

"El fútbol sin el Carlos Tartiere, sin mi gente, no es fútbol. Se me hace raro pero van a seguir apoyándonos desde afuera pero... cuando el Carlos Tartiere grita es otra cosa", sentenció.