El Ayuntamiento de Jódar pone en marcha las obras del PFEA y las actuaciones para abrir la piscina municipal

Lo ha dado a conocer la alcaldesa, M.ª Teresa García, en declaraciones a esta emisora, en el programa Hoy por Hoy Jódar', en las que además ha hecho referencia a las nuevas medidas en la FASE 1 de la desescalada, la apertura de las terrazas y comercios, fondos desde la Diputación Provincial.

Las obras del PFEA se concentran en las calles del centro urbano: Méndez Núñez, Compositor Gámez Laserna, Tarifa y Altozano (tramo de Joaquín Galván – Sevilla), trabajan unas 70 personas, con todas las medidas de protección y seguridad.

Especial mención hacía a las actuaciones en la Piscina Municipal, se han marcado el objetivo de abrirla, reconociendo y asumiendo que será con una restricción, importante del aforo, que se puede quedar entre el 30 o 50%, “ … Ya no has mandado el Gobierno las recomendaciones, lo que tenemos que hacer, a la hora de abrir la piscina. Hay muchísimas restricciones a la hora de abrir la piscina. Pero hemos decidido desde este equipo de gobierno que sí, que la vamos a abrir, nos vamos a poner en manos de expertos, que nos van a asesorar, para ver lo que tenemos que hacer. La vamos a abrir con un aforo bastante más limitado… No puedo asegurar la fecha exacta de la apertura… Ya explicaremos todas las medidas, para su puesta en funcionamiento… A no ser que venga otra nueva normativa, entonces lo que diga la alcaldesa no serviría de nada…”.

Un trabajador municipal realiza trabajos de limpieza en la piscina municipal / Antonio Plaza

Respecto a las Ferias y Fiestas, reconoce que es muy complicada su celebración, y ya anuncia la suspensión-aplazamiento de algunos conciertos, para 2.021, que estaban cerrados, “… Estoy bastante pesimista, teniendo en cuenta que nuestras verbenas y conciertos son multitudinarias… Tenemos que pensar en la seguridad de todos y de todas. Viene gente de muchísimos sitios… Siempre tenemos que atender lo que nos dicen las autoridades sanitarias… No sabemos, en Ferias y Fiestas, lo que se va a hacer. Tendremos que ir viéndolo sobre la marcha. Lo primordial ahora no son las ferias, lo primordial ahora es la salud… Luego veremos si para el año que viene haremos algo más extraordinario…”.

Le preguntamos, desde esta redacción, por los fondos del Plan de Choque de la Diputación Provincial de Jaén, de 15 millones de euros, al no haber sido repartidos por el número de habitantes, a Jódar llegarán mucho menos de lo que le corresponderían con los 11.667 habitantes, ¿Ha salido Jódar, especialmente, perjudicado por ese reparto?, la alcaldesa daba por buenos esos fondos, teniendo en cuenta que solo van a llegar fondos del Gobierno central y de la corporación provincial, “… Lo que tenemos que ver es que la única administración que ha respondido ha sido la Diputación Provincial… Nos puede gustar más o menos el criterio que ha seguido o que no ha seguido, el dinero va a llegar… La Junta de Andalucía nos ha dejado fuera. Es decir, a los municipios de 5.000 a 20.000 no nos ha llegado ni un solo céntimo. ¿Y nos estamos quejando que la diputación nos ha dado menos dinero del que nos debería de haber dado? Nos ha dado más dinero que nadie. Ya le pediremos al resto de administraciones, al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta, que tiene que hacer algo para nosotros, porque si le ha dado a los municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿Por qué a los de entre 5.000 y 20.000 nos han dejado fuera?... Tenemos que hacer frente a muchos gastos extraordinarios, que están viniendo (mascarillas, gel, mamparas…), esto es algo nuevo, absolutamente, para todos…”.