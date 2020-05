El IDK Euskotren pone los cimientos: entrenadora y capitana, renovadas. Azu Muguruza renueva otra temporada más y seguirá liderando el proyecto en la Liga Femenina. Junto a ella continuará Lara González como capitana y referente de la plantilla.

Azu Muguruza seguirá dirigiendo al IDK Euskotren la temporada 2020-21, convirtiéndose así la entrenadora donostiarra en la primera renovación de cara al próximo curso. Azu lleva liderando el proyecto desde sus inicios en 1993 en categorías universitarias. El club guipuzcoano comenzó a competir en categorías federadas en 2001, en 2007 subió a Liga Femenina 2 y en 2013 logró el ascenso a la Liga Femenina Endesa, donde el IDK Euskotren lleva ya siete campañas consecutivas. Siempre con un denominador común: la presencia de Azu Muguruza en el banquillo.

La entrenadora donostiarra reflexiona sobre el final de este último curso, suspendido con cuatro jornadas sin disputarse debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. «La competición paró cuando más a gusto estábamos, el equipo se sentía mejor y era un buen momento de juego y estabilidad», dice Azu haciendo referencia a las dos victorias seguidas que había logrado el IDK Euskotren en las jornadas 21 y 22, «pero no hubo más remedio que parar. El miércoles estábamos preparando el partido y el jueves nos dijeron que se paraba todo. Una sensación muy extraña, por no retomar la liga, por no poder despedirte de la gente… Pero era la decisión acertada, así lo pensamos todas en el club».

Azu trabaja ya en la confección de la plantilla de cara al curso 2020-21 y tiene las ideas claras: «Hemos visto los errores que cometimos el año pasado. Lo primero es hacer una plantilla equilibrada desde el principio, no tener que ir poniendo luego parches. Queremos que una parte importante de la plantilla renueve porque después del trabajo de un año la gente se estaba asentando y jugando a su nivel, y no sería bueno cambiar a toda la plantilla. Lo que estaba funcionando hay que mantenerlo y a partir de ahí reforzar los puestos que no han funcionado tan bien o que no ha sido posible renovar. Más allá de los resultados, el equipo ha trabajado muy bien y se ha mostrado súper unido, no se ha visto reflejado en los resultados pero he visto trabajar cada día a las jugadoras y quiero que tengan la oportunidad de seguir».

Pieza clave en esa nueva plantilla será la capitana, Lara González, que también ha renovado su contrato. «Quedarte en el equipo de casa y que confíen en ti es una satisfacción muy grande. Tengo muchas ganas e ilusión de volver a entrenar, trabajar durante las próximas semanas y dar mi máximo. El año pasado no fue como yo esperaba, así que estoy con más ganas aún», señala. El próximo curso contará con muchos alicientes: «Habrá dos equipos más, así que la Liga Femenina Endesa se alargará un poco, lo que es bueno para la competición. Desde que empecé hasta el día de hoy la liga se ha endurecido y la próxima temporada será muy competitiva, incluso más que la del año pasado. Habrá que estar ahí para competir».