El Dueso avanza en su desescalada

El penal de El Dueso (Santoña) va avanzando en su desescalada, hoy con el inicio de las comunicaciones presenciales en el locutorio que se desarrollarán bajo estrictas condiciones de higiene para ir aliviando un aislamiento agrandado por la COVID en un colectivo, los reclusos, que ya de por sí sufre desconexión social.



Durante este estado de alarma El Dueso, como el resto de las instituciones penitenciarias españolas, ha estado cerrado a cal y canto a personas ajenas a su día a día para evitar los contagios por la COVID-19.



Durante más de sesenta días sus 450 internos no han tenido permisos, ni visitas ni comunicaciones, todo ello para salvaguardar su salud y la de los funcionarios y el resto de personal.



Como contrapartida, se acordó la ampliación en todos los centros penitenciarios de las comunicaciones telefónicas que tuvieran autorizadas los internos, con llamadas y vídeollamadas y especialmente con sus abogados, a fin de que en todo momento quedara garantizado el derecho de defensa.



Pero Instituciones Penitenciarias ya ha iniciado la desescalada en los centros penitenciarios y se permiten las comunicaciones en locutorios bajo unas estrictas condiciones, si bien por ejemplo los vis a vis aún deberán esperar.



El director de El Dueso, Francisco Javier García Bedoya, señala que para los internos el inicio de estas comunicaciones presenciales a las que acudirán sus familias suponen "una gran alegría".



Para dar salida a las peticiones de los internos ha articulado tres turnos por la mañana y otro por la tarde, que se cubren con la cita previa ya fijada.



Para tener derecho a esa comunicación los internos han tenido que echar una instancia. De los más de 400 internos de El Dueso, según las cifras que se manejan en el penal, van a poder acceder a las comunicaciones alrededor de 350.



Y ello porque hay más de cien reclusos en el Centro de Inserción Social (CIS) que están en tercer grado con control telemático y, además, solo podrán disfrutar de las comunicaciones por el momento los internos cuyas familias estén en Cantabria, debido a las restricciones de movilidad que impone el estado de alarma y que impide los desplazamientos entre provincias.



Estos locutorios se ocuparán al 50 %, se reducen a dos personas por cada interno (antes eran cuatro), y los visitantes deben entrar con guantes y mascarillas. Una vez que concluye la comunicación la estancia se desinfecta y además hay dispensadores de gel en las instalaciones penitenciarias, como en otros espacios públicos.



El edificio donde se desarrollan estas comunicaciones está muy alejado de la zona donde se encuentran los internos y que acoge el grueso de la rutina penitenciaria, por lo que no hay riesgo de contacto.



En El Dueso las comunicaciones van a ser de miércoles a domingo. Los lunes y martes quedan reservados para comunicaciones intermodulares en el primer caso, y para vídeollamadas en el segundo, para reclusos que tienen a sus familiares en otra comunidad autónoma.



Aunque los centros penitenciarios han estado cerrados estos dos meses los internos no han estado incomunicados, ya que Instituciones Penitenciarias adquirió teléfonos inteligentes (230, dos para El Dueso) para hacer vídeollamadas y que el contacto con las familias no quedara interrumpido.



La prioridad en las vídeollamadas se estableció para los internos con algún familiar enfermo con COVID o afectados por la enfermedad.



También ha habido comunicaciones con entidades que habitualmente trabajan con los centros penitenciarios en proyectos sociales, por ejemplo para la desintonxicación de drogas.



Además de las comunicaciones, se ha retomado de forma presencial el Servicio de Orientación Jurídica al que pueden recurrir los internos en prisión a través de los colegios de abogados.



Este servicio permite que los reclusos puedan beneficiarse de asesoramiento legal en cuestiones normalmente ajenas a la causa por la que cumplen condena y que suelen estar relacionadas con contigencias comunes. "Por ejemplo, un divorcio", explica a Efe el letrado José Luis Varela, que pertenece a la subcomisión de derecho penitenciario del Consejo General de la Abogacía.



En el Dueso, según asegura, todo han sido facilidades por parte de la dirección para llevar a cabo las comunicaciones de asesoramiento jurídico. "No ha habido ningún problema en las comunicaciones, ni el centro ha puesto prevenciones por razones especiales", dice este letrado, que comenta que en otras cárceles, en algunos casos, sí se ha sometido a consulta la solicitud del interno para acceder al servicio.



Desde mediados de mayo se ha dado el siguiente paso para prestar esta orientación jurídica de forma presencial en el penal, pero todavía no se había dado ningún caso concreto en El Dueso aunque "se hará pronto", señala Varela.



Instituciones Penitenciarias destaca a Efe el "gran esfuerzo" que en estos más de dos meses de estado de alarma han hecho los funcionarios y los internos de los centros penitenciarios, cuyo comportamiento ha sido "ejemplar", y el Dueso no ha sido excepción porque allí "han entendido perfectamente la situación", resalta su director.



En El Dueso no ha habido casos de COVID entre los internos y en funcionarios se ha registrado uno.