Lonely Mountains Downhill, descensos en bici al límite

Después de unos meses disponible para los usuarios de PS4, Xbox One y PC (desde octubre de 2019), Lonely Mountains Downhill desembarca en Switch, la consola híbrida de Nintendo. Y es un lanzamiento significativo, porque juegos independientes de este tipo que apuestan más por la experiencia que por el apartado gráfico salen muy beneficiados del juego portátil en pantalla reducida. Nos ofrece descensos cronometrados en mountain bike para poner a prueba nuestra habilidad al manillar.

Lonely Mountain Downhills, de los alemanes Megagon Industries, tiene un planteamiento claro: solo tu y tu bici frente a los pedregales de las montañas solitarias. A propósito eljuego está diseñado con pocos polígonos tridimensionales para que tengamos la sensación de que manejamos a un pequeño monigote poco detallado, al estilo de los maniquíes dummies de tráfico, que va a sufrir bastante con nuestros errores. El pobre va a rodar, comerse las rocas y caer al agua en innumerables ocasiones mientras tratamos de conseguir el mejor tiempo. Pero no nos da pena, para eso es un muñeco. Y es que el humor es otro de los componentes permanentes, tanto en el juego como en su promoción previa.

Los descensos son muy divertidos, tanto po la velocidad como por nuestras súbitas decisiones, y tienen un nivel de dificultad bastante exigente pese a que apenas contamos con tres comandos: acelerar, frenar y esprintar. Generalemnte tenemos un camino marcado, pero eso no quiere decir que tengamos que elegirlo obligatoriamente. Podemos tomar ciertos atajos si no nos importa arriesgar nuestro cráneo, y generalmente no nos importa. De esta manera vamos a realizar grandes saltos entre salientes o atravesar también bosques neblinosos, incluso en etapas nocturnas. Las caídas van a ser continuas, y tanto los efectos de sonido del impacto como sus consecuencias en el monigote nos van a arranca muchas sonrisas (los vídeos de recopilaciones de caídas pueden ser desternillantes).

Descendiendo a toda máquina sin temos a las caídas / Megagon Industries

El juego cuenta con un interesante sistema de avance mediante el cual vamos desbloqueando nuevas rutas según vamos mejorando nuestros tiempos y bajando el número de caídas. Es muy adictivo, y nos invita a intentar una y otra vez mejorar nuestras marcas. Además también podemos desbloquear elementos de personalización para nuestra bici (con piezas y atributos para el agarre, estabilidad o esprint) y para el ciclista en forma de colores, cascos o trajes. Generalmente comenzamos con una modalidad de exploración para ir descubriendo cada ruta, y después ya pasamos afrontar los desafíos jugándonos las clavículas en el descenso.

Como decíamos al principio, Lonely Mountains Downhill tiene un aspecto tridimensional básico diseñado a propósito. Tenemos la sensación de manejar a un muñeco que se arriesga en cada curva de unos paisajes simplistas pero para nada vacíos. Los árboles, zonas arenosas, laderas escarpadas y zonas acuáticas tienen su función (generalmente dañina) y afectan al manejo de la bici y nuestro avance. En cuanto a sonido, los efectos de los golpes son muy simpáticos, y son lo súnicos que destacan por encima del resto en una correcta ambientación sin alardes. Finalmente hay que saber que los textos del juego están bien traducidos al español.

Más actualidad

Hace unos días Epic Games (desarrolladores de Fortnite) publicaba una demo técnica pero jugable de su nuevo motor gráfico Unreal Engine 5, y lo más sorprendete de todo es que estaba siendo jugada en una Playstation 5. Se trataba así de la primera demostración de las capacidades de la próxima consola de Sony, que saldrá a la venta a finales de este 2020. La demo, ambientada en unas catacumbas de una antigua civilización, es gráficamente impresionante a nivel de detalle o iluminación. Y además tenemos que tener en cuenta que, si se ve bien en Full HD, está pensada para disfrutarse en 4K con doble salto cualitativo que esta resolución visual supone.

A través de una nueva edición de su programa especial State of Play, Playstation ha presentado un nuevo avance con imágenes gameplay de Ghosts of Tsushima, su aventuda de mundo abierto ambientada en la época feudal japonesa. Llegará al mercado el próximo 17 de julio para PS4, y hemos descubierto el sistema de personalización del personaje y sus diferentes características si actuamos como samurái (lucha directa) o como fantasma (sigilo). También hemos podido ver los primeros detalles de la exploración a pie o a caballo de su mundo abierto y se ha desvelado que habrá una opción para jugarlo en total blanco y negro para homenajear a las películas clásicas de samuráis.

El próximo 4 de septiembre llegará a las tiendas la remasterización de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 para PS4, Xbox One y PC. 20 años después de su lanzamiento original en la primera Playstation, ahora podremos hacer piruetas y trucos sobre nuestro monopatín con flamantes gráficos en 4K con las dos primeras partes de la saga. Volveremos a picarnos para conseguir todos los desafíos y las casi imposibles cintas de vídeo repartidas por los lugares más recónditos de los niveles. Contará con muchos temas de la banda sonora original, con creadores de niveles y skaters, modos multiugador tanto offline como online y más obejtos y desafíos que los gamberros (y divertidísimos) títulos originales.

El próximo 4 de junio llegará a las tiendas para PS4, Xbox One y PC Tour de France 2020, el juego oficial de la ronda gala de ciclismo con un buen puñado de competiciones extra. Este año contará con un total de 88 etapas con añadidos como la clásica Lieja Bastoña Lieja, un modo en primera persona y nuevas cronos individuales, en las que tendremos que vigilar nuestra postura y podremos adelantar al ciclista precedente. Estarán licenciados todos los equipos del pelotón mundial, incluido uno de los más deseados por los fans: el Ineos de Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas.