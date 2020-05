Mikel Landa centrará todos sus esfuerzos de la temporada 2020 en el Tour de Francia. "Es la carrera más importante y tengo esperanzas de estar con los mejores, Thomas, Roglic, Bernal y los demás. Será complicado y más después de lo que está ocurriendo con el virus. Me gustaría contar con un buen equipo, con corredores como Pello Bilbao o Caruso en esta carrera. Tenemos que luchar para estar adelante", aseguró en una rueda de prensa telemática.

Al margen de esa carrera, el zuyano planea estar en las líneas de salida de la Dauphiné y del Mundial de Suiza. "El trazado de este año me favorece bastante. Espero que la UCI no cambie los planes y se corra allí", señaló acerca de la opción de que se mande a Qatar. Sobre los Campeonatos de España de Jaén, añadió que "es otra prueba importante y ya veremos si la podemos disputar. Todavía no hemos hablado del calendario definitivo pero creo que lo decidiremos en las próximas semanas con los responsables del equipo".

Es posible que se reencuentre en la competición con la Vuelta a Burgos. "Sabéis que es una carrera que me gusta mucho y es una posibilidad". También se refirió a la Vuelta pero no aseguró, ni mucho menos, que la vaya a disputar. "Ahora mismo en mi cabeza sólo esta el Tour, es en lo que me quiero centrar", observó. Sobre el hecho de que el Euskaltel Euskadi (equipo que preside) no vaya a estar en la línea de salida de la ronda española, dijo que "me dio mucha pena pero hay que aceptarlo. Seguiremos trabajando para que nos inviten en otra edición. Este año era especial porque se salía de casa, del País Vasco, y tendrá un recorrido por el norte, por carreteras bastante conocidas".

Chris Froome tiene problemas de liderazgo en el Ineos y se ha planteado la posibilidad de buscar otras opciones antes del Tour. "En Bahrain McLaren me dijeron que no habían pensado en su llegada y que no me preocupara porque se iba a apostar por los corredores que estamos ahora. Eso me ha dado bastante tranquilidad", reflexionó. "El año pasado, con Movistar, me pudo faltar algo de malicia en algunas carreras como el Giro pero también hay que corregir lo de perder demasiado tiempo en las cronos. He aprovechado estas semanas para tratar de entrenar en esa faceta", advirtió.

Sobre el reportaje de "El día menos pensado" que narra el año del conjunto telefónico y que ha supuesto un gran impacto en el mundo del ciclismo durante esta primavera, advirtió que "no me sorprendió porque yo ya lo había vivido desde dentro en primera persona". Landa recordó a todos que "no suelo estar muy al tanto de las redes sociales, prefiero vivir tranquilo en el pueblo con mi gente. Eso sí, después del atropello y de la lesión de costilla que tuve, decidí irme a entrenar a Tenerife porque no me apetecía pedalear por las carreteras de casa".