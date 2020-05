La Arandina se prepara para el playoff exprés

La desescalada de una pandemia a la que aún le queda recorrido conlleva en el horizonte la vuelta de actividades deportivas como el fútbol. En ello está la Arandina, que todavía no sabe cuándo iniciará los entrenos -aunque se espera a inicios del próximo mes, si no es algo antes- pero sí cuándo podría disputar el ansiado playoff exprés de ascenso a Segunda División B. La propuesta de la RFEF es que se desarrolle a partir del 18 de julio en adelante, pudiendo llegar incluso a extenderse al mes de agosto. Este playoff en el caso de los equipos de Tercera División será autonómico, y enfrentará a los blanquiazules a la Gimnástica Segoviana. El lugar elegido, en principio, será La Nueva Balastera de Palencia. No habrá público.

Sobre estas y otras circunstancias ha hablado la vicepresidenta del club blanquiazul, Virginia Martínez, en ‘El Banquillo de la Resistencia’. La mandataria asegura que en los próximos días se procederá a llevar a cabo la inscripción del equipo en el playoff exprés. Hay una comunicación constante con el cuerpo técnico, fundamentalmente pensando en materia de seguridad. Y es que en principio la RFEF prevé costear a todos los clubes federados test de coronavirus, tanto antes de iniciar los entrenamientos como los respectivos encuentros que haya que jugarse. “Aunque nosotros hemos planteado ya la posibilidad de tener ese gasto en caso de tener que realizarlo”, afirma Virginia.

Y es que la estabilidad económica del club es importante. Al respecto, Martínez asegura que “estamos cuantificando las pérdidas que haya podido generarnos esta situación, evidentemente hace que tengamos que modificar y adecuar el presupuesto, pero seremos responsables y realistas, yo lo asocio a que estamos en un momento similar a cuando iniciamos la temporada, tenemos que entender que con lo que está pasando clubes, empresas y particulares están viviendo una situación muy peculiar”, detalla.

Álex Izquierdo

En la parte deportiva, el entrenador del club blanquiazul también ha pasado por los micrófonos de la SER. Álex Izquierdo tampoco se ha atrevido a fechar la vuelta a los entrenamientos. “Estamos a la espera de la desescalada, si todo va bien el lunes podrían abrir las instalaciones municipales, pero no iremos justo el lunes a entrenar. Tenemos que planificar las semanas de entrenamiento y establecer cómo van a ser en materia de seguridad”, especifica.

El técnico ribereño también ha hablado sobre el trabajo que los futbolistas han desarrollado durante estas semanas, afirmando que “están en una buena condición física” y agradeciendo la implicación de todos ellos para estar en óptimas condiciones. Respecto al playoff exprés, Izquierdo cree que “es algo excepcional, y sí sabemos que al menos en esa hipotética primera eliminatoria solo podemos ganar porque el empate clasifica al mejor clasificado”, aunque entiende que también será “bonito”.

Y es que aún se desconoce exactamente el cuándo y el cómo, la Arandina es equipo de playoff. La aceleración del equipo en las últimas semanas antes de que se desarrollara la pandemia era un hecho. El tiempo dirá si el pie nunca bajó del acelerador. Porque con la velocidad y el espíritu con los que el equipo se metió en puestos de playoff, el ascenso es más que posible.

Donación

En las últimas horas, la Arandina ha recibido la aportación de BLASGON de 500 mascarillas para poder llevar a cabo con la máxima seguridad la vuelta a la actividad deportiva cuando ésta se lleve a cabo presencialmente en el terreno de juego. Un bello gesto de uno de sus patrocinadores en estos momentos en los que la solidaridad está a flor de piel.