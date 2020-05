El mundo del deporte despide a Aduriz

La Real Sociedad se ha despedido este miércoles del delantero donostiarra del Athletic Club, Aritz Aduriz, que hoy ha anunciado su retirada del fútbol profesional, y al que ha asegurado que "ha sido un placer" tenerle "tantos años enfrente".

"Nos hubiera gustado despedirte en la final de Copa de nuestros sueños" explica con elegancia la Real Sociedad a Aduriz en su cuenta oficial de Twitter, en referencia a la final de la Copa del Rey entre guipuzcoano y vizcaínos aplazada por el COVID-19 que el delantero rojiblanco ya no podrá disputar.

"De todos modos, ha sido un placer tenerte tantos años enfrente, ‘manos’ mediante", prosigue el mensaje de la Real, en una irónica alusión, con guiño de emoticono incluido, a uno de los derbis disputados en 2006 en el que unas manos de Aduriz en el área txuriurdin fueron sancionadas por el árbitro con penalti en contra de los guipuzcoanos.

"Te deseamos lo mejor para tu futuro. Nos vemos por Donostia", prosigue el mensaje de la Real Sociedad, que concluye con una carita sonriente

El golfista vizcaíno Jon Rahm, numero 2 del mundo, y el capitán del Real Madrid y de la selección española, Sergio Ramos, se encuentran entre los deportistas que han homenajeado a Aritz Aduriz nada más anunciar el ariete internacional del Athletic Club que tiene que retirarse ya del fútbol en activo por una lesión de cadera que no puede solucionar.

En su mensaje de despedida, Ramos destaca del delantero vasco su "honradez y dignidad". "De mis más antiguos compañeros de fatigas, de mis más respetados rivales de batalla. No es justo terminar por esto, pero no se puede terminar más arriba. Honradez y dignidad. Abrazo, Aritz", comenta Ramos en una de las miles de respuestas al futbolista donostiarra en su cuenta de Instagram.

Rahm, admirador confeso del ariete, recuerda en otra publicación en su cuenta personal que "hoy se retira uno de los grandes delanteros que ha tenido el Athletic y un gran amigo".

"@aritzaduriz ha sido un honor verte marcar goles en La Catedral y como athleticzale (aficionado del Athletic) eskerrik asko (gracias) por todas las alegrías que nos has dado!! #aupaaritz #aupaathletic", dice el de Barrika junto a una foto de una camiseta de Aduriz dedicada por el goleador rojiblanco.

En otro mensaje su compañero en el Athletic Iago Herrerín da las gracias a Aduriz "por tanto y tanto, por meter caña a los porteros, pero siempre ayudando en cada momento".

"No será fácil no escuchar "no querías ser portero ehh????. Y como dije siempre y siempre diré gracias por poder disfrutar de ti en los entrenos y en el campo, por hacer fácil lo que parece imposible y por alucinar con tu facilidad de cara a gol", escribe el guardameta.

Mario Suárez, excompañero en el Mallorca, destaca que "te echaremos de menos todos los amantes del fútbol, amigo mío. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto", mientras que Borja Valero, con quien también coincidió en la isla, le envía "un abrazo enorme" y le desea, en todo de broma, "que esa prótesis ayude en ese gran swing" recordando la afición de Aduriz al golf.

Los campeones del mundo Xavi Hernández, Xabi Alonso, Sergio Busquets y Cesc Fábregas se han sumado a los miles de mensaje de homenaje al delantero del Athletic Club Aritz Aduriz, que este miércoles ha anunciado su retirada del fútbol.

"Ejemplo de futbolista profesional. Enhorabuena por tu carrera @aritzaduriz", comenta en su mensaje el que fuera cerebro del FC Barcelona y de la selección española en uno de los cerca de 7.000 mensajes de respuesta publicados en la cuenta de Instagram del delantero.

Más breve ha sido Xabi Alonso, compañero de Aduriz en su etapa juvenil en el Antiguoko. "Zorionak Aritz!! Handia zara (Felicidades, eres grande)", le ha dedicado el exjugador de Liverpool, Bayern de Múnich y Real Madrid y actual entrenador del filial de la Real Sociedad.

Por su parte, Sergio Busquets destaca que "ha sido un placer ser compañeros y rivales". "Un ejemplo. Felicidades por su carrera. Grande Aritz. Se te echará de menos", apunta el jugador del Barça.

Para Cesc, Aduriz es "un grande, muy grande", un "crack" al que manda una abrazo virtual y desea "mucha suerte en el futuro"

Iñaki Williams, compañero en el Athletic y al que se apunta como principal heredero de ese puesto de goleador de referencia del equipo rojiblanco que deja vacante Aduriz, ha publicado una foto de ambos y un texto en el que dice: "Mi padre, vuestro padre. Te voy a echar mucho en falta. Gracias por todo. Te quiero abuelito".

También el Real Valladolid, uno de sus exequipos, le ha dado "las gracias por las tardes de fútbol que nos regalaste, todos los goles que anotaste con la blanquivioleta, así como tu dedicación y entrega". "Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa", señala el club pucelano.

Otros clubes como Mallorca, Valencia y Burgos, en los que también jugó, Sevilla y Osasuna, el jugador Borja Iglesias, excompañeros como el argentino Pablo Piatti o Gorka Elustondo han tenido también un recuerdo para Aduriz

Bojan Krkic, Álvaro Negredo, Fran Yeste, Kike Sola ha publicado también algunos de los más de 4.500 mensajes y 37.000 interacciones que en menos de dos horas aparecen bajo el anuncio de la retirada del jugador.

También han llegado mensajes para Aduriz desde el ámbito institucional, como el del consejero de Cultura y Política Lingüistica del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, que destaca del ya exjugador que ha sido "también ejemplar a la hora de decir adiós".

"Siempre he admirado tu comportamiento como persona, tu sensibilidad al euskera y tu compromiso con nuestros proyectos deportivos", destaca