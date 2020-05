El Ayuntamiento ordena parar la salida de camiones del hotel de Tiempo Libre

El Ayuntamiento de Cádiz ha ordenado esta mañana la paralización de la salida de camiones con escombros de la obra de construcción de un nuevo hotel en la ciudad, a cargo del grupo Q, en la antigua residencia del Tiempo Libre, ante el expediente sancionador abierto por la Junta por el supuesto “vertido ilegal” de esos residuos.

En un comunicado, el gobierno municipal ha explicado que, además de frenar la continuación de los trabajos impidiendo la salida de camiones, también ha retenido temporalmente la fianza depositada por la empresa a la espera de la resolución que recaiga en el expediente sancionador iniciado por el Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento ha explicado que el concejal de Urbanismo, Martín Vila, se puso en contacto en con el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez, preocupado tras las informaciones recibidas por el posible vertido ilegal de escombros procedentes de esta obra.

Ese vertido había sido denunciado por Ecologistas en Acción, que aseguró esta semana en un comunicado que los escombros estaban siendo llevados por el grupo inmobiliario a otra finca de su propiedad, Rancho Linares, en la localidad vecina de El Puerto de Santa María.

En conversación telefónica, Martín Vila solicitó al delegado de la Junta el acta o notificación sobre esta posible infracción a fin de actuar conforme a la legislación.

La Junta remitió al Ayuntamiento el acta de inspección en la que notificaba el informe desfavorable al plan de gestión de residuos presentado por la empresa encargada de la construcción del nuevo hotel, ante lo cual la Delegación de Urbanismo ha decidido prohibir la salida de camiones con escombros procedentes de la obra.

Vila ha recordado que según el Reglamento de Residuos de Andalucía que establece las competencias de la Junta como de los ayuntamientos, dado el volumen de estos residuos, es la propia Junta de Andalucía la que debe asumir la vigilancia, inspección y sanción del destino de los residuos.

El concejal de Urbanismo ha explicado que al Ayuntamiento le corresponde, dentro del proceso de concesión de licencia de obras, aprobar el estudio de gestión de residuos y que, en este caso, “se especificaba que la separación y tratamiento de los residuos de la obra se depositaría en un vertedero autorizado, hecho que no se ha producido”.

El Ayuntamiento de Cádiz ha explicado que la retención de la fianza es “pertinente” porque así lo indica la normativa y que advierte de que solo se procederá a devolverla cuando el promotor demuestre y garantice que el tratamiento de estos residuos se ha realizado conforma siguiendo las directrices de la Junta.

En declaraciones el miércoles en Radio Cádiz, el director de operaciones del Grupo Q, la firma encargada del proyecto del hotel de Tiempo Libre, aseguró que los escombros no se están llevando a Rancho Linares para ser acumulados ni destruidos, sino para ser reutilizados.

Antonio Rodríguez ha asegurado que están "apostando fuertemente por un proyecto eficiente en cuanto a lo energético", que busca reducir "casi a cero" la huella de carbono del edificio y en el que se hará uso de tecnología geotérmica.

El responsable ha aclarado que están llevando a cabo el traslado de los escombros a Rancho Linares "con todos los requerimientos, para poder hacer un reciclado del 100% de los mismos, para reutilizarlos en las distintas obras que tenemos en la zona".

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María respaldó la postura del grupo constructor, y esta mañana ha aseguradao que la gestión de los escombros se está realizando de forma "totalmente sostenible", al tiempo que resaltan que "se está ejecutando en usos residenciales dentro de una parcela de su propiedad, donde se prevé la construcción de casas y calles, aprobadas por el Plan General".

No obstante, desde el consistorio portuense recuerdan que para poder autorizar el funcionamiento de la planta móvil de reciclado de los residuos es "imprescindible" la autorización por parte del gobierno andaluz. Algo que todavía no les consta porque "a día de hoy no se ha recibido comunicación por parte de la Administración Autonómica".