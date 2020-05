Sanitat no da las cifras de contagios por test rápido en Castellón y siembra dudas con los datos

La Conselleria de Sanitat ha cambiado su política de información y ya no ofrece los datos de personas contagiadas por test rápido en la provincia de Castellón. Un hecho que genera dudas en las cifras de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.

Desde hace unos días, Sanitat ha decidido no ofrecer los datos de los casos positivos por test rápido. Según fuentes consultadas por Radio Castellón, se trata de una medida que han llevado a cabo, en consonancia con el Ministerio. No obstante, la falta de esta información provoca dudas.

Según los datos de la Conselleria de Sanitat, desde finales de febrero, la provincia acumula 1.499 casos de contagios por PCR, que es la prueba diagnóstica más completa, 1.401 altas y 212 muertes. Unas cifras, que no quedan claras si no se conoce el número de positivos por test rápido y que no permiten medir la evolución de la pandemia, porque puede crear una incongruencia, debido a que si nos remitimos solo a los datos ofrecidos se podría considerar que la provincia solo cuenta con 98 personas contagiadas. Además, la Conselleria tampoco descifra si a los 212 fallecidos se les ha detectado la enfermedad mediante una PCR o un test rápido.

Últimas cifras de la Conselleria de Sanitat

En las últimas 24 horas se ha registrado un nuevo fallecimiento, siete contagios por PCR y 15 nuevas altas, según los datos del Gobierno valenciano. Además, la provincia cuenta con 24 personas hospitalizadas, cinco de ellas están ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Residencias de la tercera edad

A día de hoy, según la Generalitat, hay algún caso positivo de coronavirus en 12 residencias de mayores de la provincia de Castellón, y 8 se encuentran bajo una vigilancia especial. 108 residentes han fallecido desde el inicio e la crisis.