Carlos Cavalli vuelve a coger las riendas del UBE L'Illa-Grau

Carlos Cavalli (Buenos Aires, Argentina, 1956) coge de nuevo las riendas del equipo sénior UBE L’Illa-Grau de Superliga Masculina de cara a la temporada 2020/21.

Tras una etapa de dos campañas consecutivas al frente del equipo femenino, con el que militó en Superliga 2, el entrenador argentino vuelve al banquillo de los chicos en sustitución de Marcelo de Stefano y ya trabaja en el nuevo proyecto deportivo en la máxima categoría del voleibol nacional. Cavalli, que se mantendrá también como director deportivo de la entidad castellonense, ha realizado labores de segundo entrenador en el presente curso, marcado por la pandemia del coronavirus y que obligó a dar por finalizadas las competiciones nacionales antes de lo previsto, por lo que conoce a la perfección a la actual plantilla y de sobra la competición.

“Inicio este nuevo proyecto con mucha alegría e ilusión. Cada mes de septiembre la ilusión vuelve en mí, con independencia de la categoría en la que vaya a entrenar. Uno se va motivando porque quiere empezar y porque extraña, y más aún en este momento tan delicado”, explica.

El UBE L’Illa-Grau, pese a las dificultades que se prevé por la crisis económica que traerá consigo el coronavirus, mantiene su intención de competir entre los mejores clubs de España y prepara un proyecto humilde pero de garantías de cara a la próxima campaña. “La situación es especial porque nunca nos tocó atravesar por un momento como el que estamos viviendo ahora mismo. Es todo una incertidumbre, pero nosotros hacemos cuenta de que en septiembre empezaremos la pretemporada y en octubre la liga, y así estamos programando el año”, añade.

Cavalli está centrado en la confección de la nueva plantilla, en la que habrá caras conocidas y otras nuevas. “Estamos planificando y trabajando en el nuevo equipo con vistas a la próxima temporada y pensando en que todo va a salir bien y vamos a poder empezar, con público o sin él”, avanza. “Nunca he estado apartado del primer equipo del todo porque, como director deportivo, he participado en la confección de las últimas plantillas junto a los anteriores entrenadores, pero sí que es cierto que volver a coger el equipo de los chicos es algo gratificante para mí porque estuve con ellos doce años más o menos y para mí es un reencuentro con algunos jugadores que fueron míos y algunos que empezaron conmigo, con otros que estarán del año pasado… La ilusión sigue intacta, pero no solamente mía sino de los jugadores y de la junta directiva porque el club también está ilusionado con este proyecto, en el que va a haber un cuidado extremo en los gastos por lo que se avecina económicamente y en el que se va a trabajar con precaución, haciendo un equipo acorde a nuestras posibilidades”, concluye.