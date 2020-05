La Xunta no contempla cambios en el transporte metropolitano en la Fase 2

El transporte metropolitano recupera lentamente la normalidad, lejos todavía de las cifras de ocupación previas al Estado de Alarma. Sólo están en funcionamiento, en horas puntas de mañana y tarde, el 50% de las frecuenccias y la ocupación media en las líneas apenas alcanza un tercio de la que había en marzo.

La Consellería de Infraestructuras no contempla, por tanto, cambios de cara a la Fase 2 a la que podría pasar Galicia la próxima semana. No se aumentarían líneas y frencias hasta, por lo menos, la segunda semana de junio. La Conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, asegura que el transporte público es seguro y por eso pide a los ciudadanos que lo usen: "Creo que temos que facer un esforzo conxunto para no dar pasos atrás é recuperar ese transporte público que temos una movilidade segura e seguiremos a traballar para que o iga sendo e recuperar ese bo transporte metropolitano que temos.”

La Xunta solicita al Gobierno compensar a las empresas por la caída de pasajeros

La Conselleira mantenía este jueves un encuentro con representantes del Grupo Alsa (propietarios también de Cal Pita) tras la cual ha vuelto a insistir en esa solicitud al gobierno central de compensar a las empresas de transporte por la caída de pasajeros durante el Estado de Alarma. La Xunta calcula esta compensación en 8 millones de euros.

La línea Coruña-Sada-Betanzos, una de las más empleadas, movía 9.000 pasajeros en marzo y ahora apenas transporta 2.000. En el momento de mayor restricción de la movildiad en abril únicamente emplearon esta línea 350 personas al día.