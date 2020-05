CIG-Ensino cuestiona el regreso voluntario a las aulas de 2º de bachillerato y FP

El principal sindicato de la enseñanza, CIG-Ensino, cuestiona el regreso voluntario a las aulas de los alumnos de 2º de bachillerato y FP programado para la próxima semana. Consideran que se trata de un "sinsetido" y advierten que la falta de profesorado complicará el regreso y, especialmente, el próximo curso.

Desde la central sindical recuerdan que los profesores no sólo dan clase a un nivel educativo. Advierten, además, de que los centros no están preparados para recibir aunque sea a sólo un 50% del alumnado. Harán falta más profesores, asegura Suso Bermello, portavoz de CIG-Ensino: “Habería que duplicar o profesorado, que pasaría a desatender a teledocencia do resto de bacharelato e do alumnado que non quere acudir o centro, polo tanto é un sinsentido.”

Antes de que termine esta semana, la Xunta publicará en el Diario Oficial de Galicia la decisión final sobre cómo se gestiona el fin de curso. Lo que según Bermello parece quedar descartado es un regreso a las aulas del resto del alumnado desde el 1 de junio.

La Consellería de Educación ha comunicado a los centros que serán los encargados, con su propio presupuesto, de gestionar las compras del material higiénico (mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes, material desinfectante...). Una cuestión que los sindicatos no comparten, consideran que las compras deberían estar centralizadas, tal y como se hará en un primer momento.