Más de 2200 negocios de autónomos han cerrado sus puertas en Galicia entre marzo y abril

Más de 2200 negocios de autónomos han cerrado sus puertas en Galicia entre el mes de marzo y el mes de abril. La mitad del colectivo, según los datos de ATA, han solicitado la prestación por cese de actividad por causa de fuerza mayor o causas económicas. Fueron más de 71 mil en el mes de abril, a los que hay que sumar los del mes actual, aún no contabilizados. La asociación de autónomos denuncia que sólo la mitad del colectivo ha podido solicitar créditos ICO por las exigencias de las ayudas articuladas por el gobierno.

El 63 por ciento de autónomos en Galicia han abierto sus puertas en la fase uno de la desescalada. Son pequeñas empresas en las que la familia trabaja en el negocio. Su único ingreso es su pequeña empresa y han abierto, dice ATA, por una cuestión de supervivencia. Para Rafael Granados, el presidente de ATA, lo peor no ha pasado: "Nosotros sabíamos que lo pero no era en sí la crisis si no que vendría en los meses posteriores, si la campaña de verano no se da bien, muchos negocios van a tener que cerrar, y esto no lo veremos hasta octubre, noviembre y diciembre." El buen tiempo ayuda pero está por ver si será suficiente.

Señala que la hostelería y el comercio están pasando muchas dificultades por la situación actual mientras que la agricultura de proximidad se está recuperando muy bien porque es una actividad esencial.