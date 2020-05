Los empresarios dicen que los cambios en los ERTE hacen "inviable" abrir los negocios

Indignación entre los pequeños y medianos empresarios de las Pitiusas por el cambio en las condiciones de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo que aprobó el Gobierno central el pasado día 13.

A partir de ahora a los trabajadores que se salgan del ERTE, la Administración les bonificará hasta con un 85% de las cuotas en mayo y con el 70% en junio.

El problema es que los empleados que sigan dentro solo tendrán una exoneración del 60% en mayo y del 45% en junio. Es decir, los empresarios deberán hacerse cargo de una parte sustancial de las cotizaciones del personal que no ha empezado a trabajar.

La vicepresidenta de Pimeef Restauración, Verónica Juan, advierte de que esto provocará que muchos negocios que tenían pensado abrir el próximo lunes, con el previsible paso de Ibiza a la fase 2, no lo harán porque los costes económicos son inasumibles. Lamenta que el Gobierno no tenga en cuenta “la realidad de las islas” y pide más “flexibilidad”.

Juan dice que los que están en una situación peor son los empresarios que abrieron la semana pasada a los que han cambiado ahora las reglas “en mitad del partido”. Dice que ahora todo es incertidumbre cuando hace falta claridad y, sobre todo, ayudar a los empresarios que “son valientes, hacen un gran esfuerzo y arriesgan abriendo sus negocios”.

Los empresarios recalcan que este cambio no tiene sentido al no poder contratar a la mayor parte de su plantilla porque están limitados, ya que no pueden tener más de 50% de la terraza exterior y un 40% del interior del local, si Ibiza cambia de fase.

Juan dice que en lugar de apoyar a los que optan por abrir, se les penaliza y ya avisa que, con estas condiciones, los empresarios que tenían pensado abrir la semana que viene seguirán con la persiana bajada. Pero avisa de que también se está perjudicando a los trabajadores “que en muchos casos no están cobrando los ERTE porque iban a incorporarse a sus puestos de trabajo este mes y ahora no podrán hacerlo”.

Sindicatos

Los sindicatos apoyan la reivindicación de los pequeños empresarios que ahora han visto mermadas las bonificaciones prevista para los ERTE.

Dicen desde Comisiones Obreras que lo que hay que hacer es continuar negociando mejoras con un frente común entre Baleares y Canarias para sectores como el turismo.

De esta manera, explican, se podría evitar esta discriminación con otros territorios que no están tan sustentados en el sector servicios y que verán como la actividad tarda más en arrancar. De todas formas, la secretaria de Organización, Consuelo López, recuerda que, gracias a estas medidas extraordinarias, los empresarios han estado exentos del pago a la Seguridad Social en los Expedientes de fuerza mayor.

López dice que, aunque entienden la reivindicación de los empresarios, este tipo de medidas se hacen para aquellos que prefieren no tirar del carro de la economía y seguir a expensas de las ayudas del estado en vez de abrir puertas.

Insisten en que hay que seguir negociando con el Gobierno central dentro de la mesa abierta con los agentes sociales.