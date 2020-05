"Debemos ser cautos. Hoy hay más gente capaz de transmitir el virus."

La doctora en bioquímica y viróloga del CSIC Margarita del Val ha defendido que la Comunidad de Madrid debe ser cauta al cambiar de fase porque ahora hay más personas que pueden transmitir el virus que al principio de la crisis. En una entrevista en Hoy por Hoy Madrid, del Val ha afirmado que el cambio de fase no debe verse como un premio sino como un marco de referencia para entender en qué situación se encuentra una región frente a otras.

- (Pregunta): Este viernes sabremos si el lunes estamos en Madrid en Fase 1. Es la tercera vez que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo pide. ¿Cree que es una buena decisión que el lunes Madrid esté en Fase 1 ?

- (Respuesta): La decisión es muy compleja, hay razones sanitarias y sociales. Madrid ha estado muy castigada por la pandemia, la situación es muy dura para la gente, las autoridades, para la gente con responsabilidades. Hemos aprobado, hemos controlado la primera oleada. Si tenemos que salir debemos ser muy cautos. Creo que la cautela nos va a ayudar a que no volvamos a caer y que no tengamos un problema sanitario que nos haga volver para atrás con implicaciones económicas. Si se decide que su cumplen los criterios, debemos mantener una sensatez personal y controlar nuestro comportamiento, higiene, teletrabajo, distancia social, etc. para lograr mantenernos en esta situación que todavía es inestable. Es el final de oleada pero estamos a mitad de camino.

- P: Podemos lanzarnos a un campo de minas…

- R: No nos debemos quedar satisfechos con el objetivo que nos pusimos, que era bajar del pico de la epidemia de esta primera oleada. Ahora se han ido acumulando los casos. Ahora hay 20 casos menos que lo peor, pero esos casos no se curan en un día y se acumulan. De todos los que la han pasado, el 30% la siguen pasando y es una posible fuente de contagio. Así que podemos estar ante un campo de minas y yo, egoístamente, me alegro de que otras comunidades hayan ido por delante y debemos aprender de sus aciertos y errores. Creo que hemos aprendido y si volvemos a otro confinamiento va a ser un golpe durísimo.

- P: Ahora hay menos contagiados pero hay más gente que puede transmitir el virus, ¿ha habido un fallo en la comunicación?

- R: Se está viviendo como misión cumplida. El premio lo tenemos como satisfacción personal por haber contenido a los muertos y enfermos, pero creo que tenemos que plantearnos que lo siguiente es ver a qué nos enfrentamos. El cambio de fase no es un premio, es una nueva etapa y ver cómo de inestable es. Otras comunidades con menos curados, son más vulnerables.

- P: En Hong Kong tuvieron que volver al confinamiento, ¿no?

- R: En Hong Kong tenían muchos menos casos que nosotros. Abrieron algunas actividades y en tres semanas tuvieron que volver a cerrar el país con medidas más rigurosas que antes. Un control de pandemia perfecto y cometió excesos de confianza que les llevaron a una situación peor.

- P: ¿Si le llamara la presidenta Ayuso, ¿qué le recomendaría?

- R: Ella sabe lo grave que puede ser este. Espero que nos recomiende cautela y que nos recuerde que estamos en una situación inestable. Yo comparo las grandes ciudades con las personas de riesgo. Las grandes ciudades son un factor de riesgo para la población, con tantos movimientos y comunicación e interacciones con tanta gente distinta que somos más vulnerables.

- P: Dice que le asusta menos la playa que el transporte público.

- R: Tenemos que ir corrigiendo el criterio pero ahora sabemos que los grandes brotes se originaron en ambientes interiores. Por ejemplo, en una habitación pequeña cerrada asintomático que emite el virus. EN exterior ha habido pocos brotes porque hay ventilación y en el transporte público es donde más se propaga y no es solo mucha gente, sino que también son cambiantes.

- P: En el CSic están trabajando en varios proyectos de vacunas. ¿En qué momento se encuentran de la investigación? ¿Podría ser Madrid quien diese el campanazo y diese la solución a esto?

- R: Tenemos tres proyectos en el CSIC en Madrid. Seis en España. Madrid está bien colocada para crear una vacuna que pueda funcionar. Si en algún momento de la historia va a haber varias vacunas, va a ser este. Es casi seguro que la vacuna de Madrid no será la primera, pero tenemos buenas posibilidades. Tenemos que ir a por ellas.

- P: ¿Vamos por la buena vía?

- R: Creo que sí. Hay que confiar en la investigación y apoyarla. No podemos quedarnos confinados para siempre. Podemos controlar esta pandemia y estaremos satisfechos cuando pase.