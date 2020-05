Todd Blomerg: "El médico me llamaba Señor Moneda porque que yo viviera era como lanzar una moneda al aire"

Todd Blomerg es un estadounidense de 48 años afincado en Tarancón, cuya vida cambio el 11 de marzo. Una semana antes había estado en Nueva York en un viaje de trabajo y lo que comenzó con fiebre, tos y dolores de garganta , a lo que los médicos en un primer momento no dieron mayor importancia, se desencadenó en 24 días en la UVI del Hospital Virgen de la Luz y 41 días de hospitalización.

Blomerg asegura que él fue seguramente "el primer caso confirmado de coronavirus en la provincia de Cuenca", dado que cuando llegó al hospital y le realizaron el test todavía no había ningún caso confirmado. Además, también fue el primero en ingresar en la UVI, dado que a las 24 horas de estar ingresado comenzaron las complicaciones y tuvo que ser sedado e intubado.

A pesar de los duros momentos por los que ha pasado, Todd reconoce que lo mejor es estar vivo y poder celebrarlo cada día. Así, recuerda las palabras de su médico tras su salida de la UVI, cuando le reconoció que durante semanas habían temido por su vida. "Cuando desperté vi a todos los médicos aplaudiendo en frente de mi ventana en la UVI, entonces entró uno de ellos y me dijo: "Buenos días, señor moneda", ahí me explicó que había estado muy grave y que vivir o morir en mi caso había sido como lanzar una moneda al aire. Cuando me dijeron que había estado sedado 24 días no me lo podía creer, pensaba que había pasado un día como mucho", explica Todd.

Finalmente, Blomerg tuvo que estar 41 días hospitalizado y agradece enormemente el trabajo y el cariño que el personal sanitario del Virgen de la Luz le han mostrado asegurando que "son profesionales maravillosos". De hecho, relata con emoción que para él el mejor momento fue cuando una de las enfermeras le ayudó a realizar su primera llamada, estaba muy débil y no consiguió desbloquear su teléfono, pero la enfermera se marcho en busca de otro teléfono para que Todd pudiera llamar su pareja, quien estaba muy preocupada .

Proceso de recuperación

Ahora Todd afronta una recuperación lenta desde casa. Las secuelas del virus hacen que todavía no haya recuperado el 100% de su movilidad, necesita oxígeno gran parte del día y tendrá que someterse a una serie de pruebas para comprobar cómo ha afectado el virus a sus órganos. A pesar de todo ello, prefiere quedarse con la parte positiva recordando el cariño que recibe cada día de parte de todos los vecinos de Tarancón.

"Cuando salí del hospital fue muy difícil porque estaba muy débil y fue muy duro ver a todo el mundo en la calle con mascarillas y miedo a salir, pero llegue a casa y me encontré a todos los vecinos aplaudiendo desde sus balcones, algo que me emocionó muchísimo. Además, cuando salgo a la calle se me acerca mucha gente a felicitarme y darme la enhorabuena, lo agradezco muchísimo, Tarancón tiene personas maravillosas", resalta.

Todd Blomerg señala que todavía el proceso de recuperación es largo, pero está feliz al encontrarse cada día un poco mejor, y anima a todas las personas que se encuentren en su situación a seguir luchando y ser pacientes para superar los efectos de este virus y seguir disfrutando de la vida.

Escucha aquí la entrevista completa: