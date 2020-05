Tomás Bellas, jugador de Montakit Fuenlabrada, asegura que "no debería disputarse" el torneo por el título

Tomás Bellas, jugador del Montakit Fuenlabrada, ha valorado el futuro próximo en la Liga Endesa, con clubes entrenando, un torneo por el título y el “miedo” de muchos compañeros a jugar.

El base asegura, en una entrevista con EFE que, además de haberse decidido que no haya descensos en la Liga Endesa debido a la pandemia del coronavirus, tampoco debería disputarse el torneo para declarar un ganador porque "no es bueno que haya un campeón en esta situación" y opinó que deberían centrarse en la siguiente campaña.

Para el director de juego del Fuenlabrada, que ha visto asegurada su salvación antes de tiempo por la suspensión del torneo, el equipo habría conseguido ganarse la permanencia en la cancha. "No tenemos nada que agradecer", afirmó el base, contrario a que asciendan clubes desde la LEB Oro, ya que para él debería aplicarse el mismo criterio en todas las categorías, sin ascensos ni descensos.

- Pregunta (P): Con la competición detenida desde marzo, y finalizada para el Fuenlabrada y otros cinco equipos desde finales de abril, ¿es la situación más extraña que ha vivido en su carrera?

- Respuesta (R): Sí, la verdad es que ha sido una situación dramática, para todos y también para el mundo de baloncesto. No me ha pasado nunca que se acabe la temporada de esta manera, pero el virus que estamos viviendo, la situación mundial, las muertes que está habiendo, los sanitarios contagiados, el contagio de la población... A una situación excepcional, medidas excepcionales.

- P: ¿Cambia mucho el planteamiento personal de estar en casa pensando en un reinicio de la competición a saber que la temporada está finalizada?

- R: Yo creo que son dos fases. La primera es cuando la liga se queda suspendida y nosotros todavía tenemos opciones de volver a jugar, hasta ese punto estamos intentando estar en forma en casa, con ejercicios, con contacto directo y diario con los preparadores físicos del equipo.

Una vez se decide que los equipos que van a jugar son un número determinado y hay otros que no van a finalizar la competición pero no va a haber descensos, yo he bajado el ritmo. Al final de cada temporada suelo hacerlo, ha sido una temporada más corta, pero dura y exigente, he tenido muchos minutos y siempre suelo parar un mes. Ahora estoy en ese punto, en mis vacaciones, de alguna manera.

- P: En algún momento tendrá que hacer algún tipo de plan de postemporada, pero sin saber cuándo se jugará la siguiente campaña

- R: Sí, esto es hacer especulaciones, pero yo tengo en mi cabeza que la temporada que viene empezaremos de una manera anormal pero en tiempo y forma, en los plazos que solemos, o al menos esa es mi planificación y tengo que llegar a punto en ese momento. Ahora estoy esperando que se vuelvan a abrir los pabellones, que en el caso de Fuenlabrada tengamos la opción de volver a entrenarnos en las instalaciones.

- P: ¿Tiene contacto con compañeros de los clubes que han vuelto a entrenar? ¿Qué le dicen, están preocupados?

- R: Yo creo que hay de todo. Hay gente que no quiere jugar, gente que quiere jugar, gente que tiene miedo, gente que no tiene miedo... Hay de todo.

Tengo amigos en los diferentes equipos, y todos aquellos que tienen que volver a la competición, porque así les requieren sus equipos, algunos tienen miedo y no quieren volver, pero están volviendo porque es lo que su trabajo les manda y al igual que un sanitario, si te citan para entrenar, tú vas y entrenas.

Otra cosa es que a nivel de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP, el sindicato de jugadores), hagamos un comunicado o se diga que los jugadores quieren o no. Pero opiniones hay de todas las índoles y muy respetables todas, porque entiendo al que no quiera entrenar por miedo a contagiarse o por tener gente en casa con patologías, y otra gente que quiere seguir ganando dinero, volver a la competición y asume ese riesgo.

- P: ¿Cree que al final se acabará jugando esa final a 12 que propuso la ACB?

- R: No lo sé, pero yo creo que no, es una opinión personal, no he hablado con nadie. Yo desde el principio creo que lo más normal sería dejar la competición como está, igual que no va a haber descensos, creo que sería bueno que no haya un ganador en esta situación.

Creo que es un montaje tremendo el que hay que hacer para llevar a cabo esta fase final, y yo vería con buenos ojos que la temporada se acabara así, y que empezara la siguiente con la mayor de las normalidades posible, aunque no va a ser igual.

- P: Comentaba antes que espera a poder ir al Fernando Martín a entrenar. La primera plantilla deportiva del Fuenlabrada está en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ¿cómo afecta esto, podrían ir a entrenar mientras está en vigor esa situación?

- R: Yo creo que primero debería terminarse esa situación, por ahí van los tiros. Cuando estás en un ERTE en teoría estás sin cobrar o recibiendo la prestación del Gobierno, entonces no deberíamos estar entrenando, pero a efectos reales un deportista nunca deja de hacer deporte.

Cuando todo esto pase espero volver a las instalaciones, a entrenar, y creo que estamos todos esperando a entrenar con contacto, en grupos de varias personas, no solo el individual que cada uno en casa lo está haciendo.

- P: Si no estuviéramos en esta situación, el Fuenlabrada estaría peleando por la permanencia, ¿sabe peor lograrla así?

- R: No, no sabe ni peor ni mejor, el objetivo del Fuenlabrada sabemos cuál es cada año y este año se ha vuelto a cumplir. Estábamos en una situación compleja, no lo voy a discutir, pero estábamos en una buena dinámica con Paco (García), el nuevo entrenador, y creo que ahora mismo estaríamos fuera de estos puestos, y lo digo con convencimiento.

Creo que no tendríamos nada que agradecer y habríamos cumplido el objetivo, que el equipo iba camino de ello. Por un lado estoy aliviado por cumplir el objetivo otro año, pero por otro lado tenía la esperanza y el convencimiento de que lo íbamos a sacar adelante"

- P: La Federación Española de Baloncesto (FEB) quiere que suban dos equipos desde la LEB Oro, la ACB prefiere mantenerse en 18... ¿qué sería lo más justo?

- R: Mi opinión es muy sencilla. Al igual que en la ACB creo que no debería haber descensos ni ganador, tampoco debería haber un equipo o dos que asciendan de la LEB ni que desciendan. Igual que miro la clasificación para abajo la miro para arriba, aplicando la misma norma.

- P: Le queda otro año de contrato en Fuenlabrada, probablemente una temporada que tendrá que empezar a disputarse sin público, ¿cuánto le resta esto a un equipo como el suyo?

- R: Mucho, muchísimo. Va a ser sin público presencial, hay que matizarlo, nosotros nos dedicamos al baloncesto, un espectáculo para la gente, y mucha lo ve por televisión. De hecho estamos hablando de que se acabe la Liga por estos temas de patrocinadores y es lógico, han puesto mucho dinero y hay que rentabilizarlo.

Pero a nosotros nos va a afectar mucho, es un campo chiquitito, la gente que lo conoce sabe que aprietan mucho, están cerca de los jugadores, y para nosotros son un aliento en cada partido. Jugar en el Fernando Martín a puerta vacía o con 100 ó 200 personas va a ser distinto, para ellos pero especialmente para nosotros.

La esencia del deporte hasta ahora es jugar delante de esa gente, eso es una maravilla, es indescriptible para el jugador. Veremos como se da, pero va a ser como volver a la etapa junior o cadete, como cuando jugábamos ante nuestros padres.

- P: Para la próxima temporada el club ha renovado a Paco García, ¿qué le parece su continuidad?

- R: A mí muy bien, creo que tiene un perfil de entrenador clásico, y yo tengo un perfil de base clásico. Creo que en este tiempo que hemos compartido nos hemos entendido, hemos disfrutado, nos hubiera gustado ganar más pero ha sido por pequeños detalles.