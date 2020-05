El entrenador del Alavés, Asier Garitano, ofreció una rueda de prensa telemática para analizar el regreso a la competición de Primera. “Si me lo hubieran preguntado hace dos semanas sería más escéptico pero ahora mismo lo veo todo más cerca. El fútbol va como todo, cambiando día a día”, aseguró. Sobre su futuro en el club, comentó que “estar en Primera es la leche para un entrenador, yo estoy contento aquí y cuando termine la temporada nos sentaremos y veremos lo que hacemos. En mi contrato, si se consigue la permanencia está contemplado que siga en el Alavés”.

Sobre el estado de forma de los futbolistas dijo que “los jugadores de ahora se cuidan bastante más que los de antes. Cada uno ha hecho lo que ha podido en sus casas aunque todos no han tenido el mismo material para trabajar. La forma la pierdes en dos semanas y eso es muy peligroso. La gente ha hecho las cosas bastante bien pero va a ser complicado volver al ritmo que tenían antes de todo esto. Lo ideal son seis semanas para poder preparar bien la vuelta a la competición. La primera semana ha sido de trabajo individual, la segunda de sesiones con diez jugadores y la que viene ya veremos. Tampoco sabemos todavía cuándo va a comenzar la liga. Así es más complicado planificar. Yo soy más partidario de comenzar el 20 que el 13 pero si la LFP nos dice que hay que jugar, nos tendremos que adaptar. A mí nadie me ha preguntado mi opinión y no lo sé si lo han hecho con otros entrenadores pero yo apusto por tener una semana más para poder entrenar en grupo”.

Garitano cuenta ahora con 29 jugadores, cinco del filial, y sobre ello también reflexionó. “Ya veremos si los jóvenes del segundo equipo pueden ayudarnos en los partidos porque el salto es importante. Lo mismo ocurre con Tomás Pina, que ha estado varios meses lesionado y tenemos las dudas lógicas de ver en qué estado se encuentra. Las primeras semanas, además, van a ser complicadas en cuanto a las lesiones porque tenemos un periodo corto de preparación y no habrá partidos amistosos como ocurre en la pretemporada. A día de hoy, los jugadores están confiados y con ganas de empezar, nadie se ha quejado. Pienso que lo estamos haciendo todos bastante bien. Yo les veo a todos tranquilos pero hay que recordarles que seguimos en un momento de peligro. Coger demasiada confianza puede ser peligroso en estas situaciones”.

Sobre la presencia del inspector de la liga en los entrenamientos señaló que “tiene que estar cansado de nosotros porque no paramos de preguntarle cuándo vamos a empezar todo esto. Pienso que el 12 o 13 de junio es un poco pronto y peligroso hacerlo porque luego hay que jugar las once jornadas seguidas. Por fortuna no hay positivos en el club y a día de hoy nadie está parado en el Alavés”. Sobre el día a día advirtió que “hay que ir poniéndose objetivos a corto plazo y no ir mucho más allá. Desde que estamos trabajando en Ibaia vemos que las cosas parecen más claras y todo hace indicar que esto va a volver a empezar”.

El Alavés llegó al parón dentro de una buena dinámica pero “eso ahora ya no tiene valor. Es una incógnita ver cómo van a poder rendir todos. El hecho de no jugar con público nos condicionará en Mendizorroza porque la afición en Vitoria era algo que nos ayudaba mucho. Este factor se pierde pero va a ser para todos los equipos. Hay otro tema importante que es lo de poder hacer cinco cambios. A algunos les puede venir bien pero a otros igual les venía mejor que hubiera tres, como antes. Habrá que ir adaptándose a eso y a otras cosas”.

El Alavés jugará en Mendizorroza sus partidos como local. “Hacerlo en la ciudad deportiva de Ibaia sería imposible para nosotros por las características de la instalación. Hay otros equipos como el Madrid con Valdebebas pero nosotros jugaremos en Mendi y seguro que echamos de menos el ruido de las gradas. Este deporte está pensado para que la gente vaya al campo y ahora no lo podrá hacer. Pero también es verdad que nadie se esperaba una situación como esta”, dijo. Para un equipo como el Alavés, “el objetivo para este año es firmar la permanencia pero va a estar difícil. En realidad, también lo era antes de parar. Aunque estábamos en un buen momento y había buenas sensaciones en los últimos partidos. La idea es llegar lo mejor posible al principio y que lo hagamos la mayor cantidad de gente posible”.

Garitano tiene claro que “la teoría dice que si no creces mucho a nivel físico, los equipos grandes pueden sacarte más ventaja en este final de temporada con sólo once jornadas por delante. Además, los que juegan en Europa están más acostumbrados a este ritmo. Nosotros tenemos que llegar en buenas condiciones físicas para poder competir, pero no lo vamos a poder saber hasta que empiecen los partidos. Desde el punto de vista táctico también puede haber problemas. En el confinamiento no hemos hecho nada táctico porque no éramos conscientes de hasta cuando podíamos llegar con esta situación”.

El equipo trabaja con tres grupos de nueve jugadores y un portero en cada turno pero con “mucho cuidado para que la gente no se sobrecargue. Las dinámicas ya las conocen de antes del parón de la competición por lo que esos automatismos los irán recuperando poco a poco. Ya saben lo que queremos y cuál es nuestra filosofía de trabajo y la forma de afrontar los partidos”. Sobre las concentraciones también dio su punto de vista. “No gustan, la gente quiere dormir en su casa y eso es lo que más me apetecería también a mí. Yo creo que se puede concentrar al equipo en la misma mañana cuando juguemos en casa. Cuando salgamos de Vitoria he oído que se viajara en el mismo día. Pero eso es algo que nos lo va a marcar la liga y nosotros lo que tenemos que hacer es estar a la expectativa”, sentenció. La comparecencia duró 58 minutos y contó con cerca de quince periodistas.