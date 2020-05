Patim una pandèmia per un virus del qual havíem començat a sentir parlar no feia massa i que ens era pràcticament un estrany quan el 14 de març es va declarar l’estat d’alarma. En eixe moment vam començar a viure una situació que ningú hauríem pogut imaginar. Hem patit moments molt durs, ens hem hagut d’enfrontar, i ho seguim fent, a situacions desconegudes, on treballem per atendre les noves necessitats i realitats que han sorgit a conseqüència de la Covid-19, sense oblidar les que ja hi havia abans.

Però en tots aquests mesos ens hem adonat que no estem sols en aquesta lluita. Hem pogut comprovar com les alcoianes i alcoians, de totes les edats, han complit en les mesures necessàries per a evitar la propagació del virus de manera absolutament majoritària. Quedar-se a casa, mantenir la distància, utilitzar les mesures necessàries per a garantir la seguretat han sigut o són qüestions bàsiques i el grau de compliment de les indicacions del Ministeri per part dels alcoians i alcoianes ens demostra que vivim en una ciutat solidària, respectuosa i generosa, perquè no només es tracta de no contagiar-se, sinó de no contagiar.

I en parlar de solidaritat hem de destacar la que ens ha acompanyat i que ha quedat palesa en eixe llistat de col·laboradors que han contactat amb l’Ajuntament d’Alcoi per dir-nos que ací estaven, que podien ajudar. I així hem lluitat cada dia comptant amb el suport de moltes persones, empreses i institucions de la nostra ciutat que des del primer moment de pandèmia han estat al nostre costat, al costat de tots, perquè han oferit les seues mans, els seus coneixements i productes bàsics en benefici de la nostra societat.

Tenir el seu suport ens ha donat força i alé, i ha quedat palés l’Alcoi més solidari, que manté eixe tret que ha caracteritzat als veïns i veïnes del nostre poble al llarg de la història, com també hem rebut el suport de persones i empreses de diferents poblacions veïnes, disposades a ajudar en uns moments en què tots som necessaris.

Al voltant de 70 persones, empreses i entitats han contactat amb l’Ajuntament per oferir-se a fer el que fera falta, a fer mascaretes i pantalles i a donar el material necessari, a facilitar instal·lacions i transport, menjar i beguda, neteja i desinfecció, gel hidrològic, guants, bates, llençols i tovalloles. També ens han oferit desinteressadament difusió publicitària, targetes d’internet per a escolars, així com facilitar suport mèdic i psicològic, d’entre una llarga llista d'iniciatives que hem canalitzat als llocs i serveis que més ho necessitaven.

Les circumstàncies han fet que uns oferiments s’hagen pogut materialitzar i altres no, però tan importants han estat per a nosaltres uns i altres, perquè tots i cadascun dels qui han contactat amb l’Ajuntament ens hi han demostrat la seua generositat, en uns moments molt difícils i on s’ha demostrat que junts som més forts i que treballar units és el camí.

Com a alcalde em sent orgullós de la nostra gent, dels qui anteposen el bé de tots abans que el seu, i que en situacions tan greus com la que estem vivint no dubten en oferir el que tenen. A tots els que, d’una manera o l'altra estan actuant solidàriament en aquesta crisi provocada per la Covid-19, no puc més que donar-los repetides gràcies, en nom de la ciutat i en el meu propi.