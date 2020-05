Quique Hernández: "Los dueños han entendido que un buen proyecto se construye desde la dirección deportiva"

El presidente del Hércules, Quique Hernández, ha asegurado que el segoviano Carmelo del Pozo está terminando de negociar las cláusulas de su nuevo contrato que le unirá al club alicantino como director deportivo durante las tres próximas temporadas.

En una entrevista en Hoy Por Hoy Alicante, el dirigente valenciano ha declarado que "hasta que no esté firmado el contrato no se puede dar nada por hecho" pero destaca el buen clima y la colaboración por ambas partes para que su llegada a Alicante sea una realidad. Del Pozo ha pedido por escrito a Enrique Ortiz y a Juan Carlos Ramírez plenos poderes en la parcela deportiva desde el primer equipo hasta el fútbol base, aterrizar con su equipo de trabajo (Alejandro Varela y Ángel Becerra), y disponer de un presupuesto con el que armar una plantilla competitiva para lograr el ascenso a Segunda División.

Sobre estos más de dos meses de confinamiento provocados por la expansión del COVID-19, Hernández ha comentado que "hemos pasado esta cuarentena como muchas personas, con videoconferencias y con teletrabajo. Tenemos que hablar de fútbol en una situación muy complicada y es momento también para agradecer el esfuerzo que han realizado los que nos cuidan".

Respecto al regreso de Carmelo del Pozo al Rico Pérez (fue secretario técnico en las temporadas 2011/2012 y 2012/2013 con Sergio Fernández como director deportivo) Quique Hernández ha declarado que llevan meses hablando con el segoviano, aunque también lo han hecho con otras personas por si acaso, pero confían en él por su buena trayectoria y porque "tiene el perfil adecuado para lo que necesita el club en estos momentos". "Necesitamos una buena dirección deportiva y Carmelo y su equipo de trabajo llevan muchos años conociendo Segunda y Segunda B y ese fue nuestro objetivo".

Quique Hernández afirma que "todo se ha retrasado" porque "no sabíamos dónde iba a competir el equipo la próxima temporada" (aunque piensa que el club iba a conseguir la permanencia en Segunda B en los últimos 10 partidos de competición). Una vez la RFEF comunicó la decisión de finalizar la Liga sin descensos empezaron los contactos con Carmelo del Pozo. "Las negociaciones siempre son complicadas para dejarlo todo bien atado, pero hay buena predisposición por ambas partes" ha dicho el presidente de la entidad al mismo tiempo que ha reconocido que él no está presente en las mismas porque lo he preferido así".

El segoviano estuvo en Alicante la semana pasada durante 5 horas, donde se reunió con Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez para terminar de negociar las condiciones de su contrato, y en estos momentos, se están ultimando los flecos y las cláusulas de ese acuerdo. "Se está haciendo desde una buena colaboración, no se impone taxativamente nada, hay un clima bueno de confianza, aunque las cosas hasta que no se firman no se pueden dar por hechas". Eso sí, cree que no va a haber ningún problema y ningún inconveniente y acabara firmando.

Quique Hernández considera que los máximos accionistas han apredido la lección tras una temporada que casi acaba con el descenso a Tercera División. "Lo primero es que nos hemos sentado, hemos analizado las cosas y hemos hecho autocrítica" declara Hernández al mismo tiempo que considera que "se han hecho cosas mal y pedimos disculpas por la nefasta temporada". El presidente del Hércules cree "que hay propósito de enmienda de hacer las cosas bien por parte de los máximos accionistas". Una de esas razones, dice, es la contratación de una dirección deportiva contrastada, algo clave en un club de fútbol, porque a partir de ahí se puede construir un "buen proyecto".

La campaña de abonos para la próxima temporada es otra de las cuestiones que ha abordado Hernández. El presidente del Hércules ha contestado a la pregunta de un oyente, Carlos, quien le cuestionaba cómo podía hacer socio a su hijo, que nacerá recientemente. "Nos sentimos muy honrados de acoger a nuevos herculanos y que el club amplíe su masa social" y ha asegurado que "aterrizar en el siglo XXI es otro de los objetivos que se marca para profesionalizar al club. "Tenemos que poder ofrecer a nuestros aficionados la posibilidad de comprar entradas, abonos o hacer cualquier otra gestión a través de Internet y debemos hacerlo, hay buena voluntad y espero no defraudar".