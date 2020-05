Ziganda: "Se perderá el factor campo"

El Real Oviedo terminará mañana su segunda semana de entrenamientos y comienza a mirar de reojo el día 12 de junio, fecha marcada por Javier Tebas para que arranque LaLiga. Por ahora los equipos han tenido entrenamientos en solitario durante la primera semana, y en grupos reducidos durante esta, aunque se espera que pronto puedan hacerlo con normalidad.

Esa fecha del 12 de junio ha provocado reacciones dispares en jugadores y técnicos, y en el caso de Ziganda no ve mal empezar: "Vamos un pelín justos pero si eso nos hace liberar algún partido entre semana, prefiero empezar el 12. Si no es así, sería precipitado y no ganaríamos nada".

"La plantilla está bien. Esta semana al aumentar el ritmo y la exigencia ya hay algún jugador con pequeñas molestias y ha parado por precaución. Entonces estamos contentos porque no hemos tenido ningún contratiempo importante", comentó sobre el estado de la plantilla.

"Han venido bien. Hay las lógicas molestias pero hasta ahora están todos con más o menos molestias, pero lo están llevando bien. Habrá que ver cuando llegue la competición, pero no he notado nada diferente a una pretemporada habitual", añadió Ziganda.

"Ya damos toques y nos permite incluir matices de estilos de juego, ideas y movimientos ofensivos. Te falta gente pero sí permite trabajar en aspectos de juego que nos gustaría implementar cuando comience la competición", afirmó el técnico sobre los entrenamientos en grupos reducidos de esta semana.

Además el técnico también habló sobre la Bundesliga, primera competición que ha regresado: "Se hace extraño, le falta la chispa. Es decepcionante ver un partido de este nivel así, pero entendemos que es la única manera de poder arrancar. Confiemos en que pronto se pueda volver a la normalidad. También es cierto que los partidos que pude ver fueron magníficos, parecidos a lo que se podía ver antes".

"Eliminará el factor campo, tanto a favor como en contra. Jugar como local a veces, con la presión, también te atenaza. Todo se hará mucho más igualado. Tendremos que ver a quién afecta más", sentenció José Ángel Ziganda al ser preguntado por cómo resultará jugar a puerta cerrada.