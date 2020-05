La Policía Nacional de Burgos detecta un creciente número de denuncias por cargos recurrentes

La Comisaría de la Policía Nacional de Burgos advierte del creciente número de denuncias que vienen detectando durante el actual estado de alarma por cargos recurrentes y, supuestamente, fraudulentos.

Según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno, en numerosos casos se ha podido constatar que dichos cargos recurrentes se corresponden con suscripciones aceptadas por los denunciantes.

En muchas ocasiones, estas suscripciones son referentes a compras privadas, ayuda para la creación de currículos, tarifas planas de música y cine, y otra serie de servicios.

También se encuentran estas suscripciones, de forma poco transparente, tras ofertas tentadoras como, por ejemplo, anunciando sorteos de teléfonos de alta gama por 1euro.

Aunque los denunciantes no se suelen dar cuenta, aceptan expresamente las condiciones del servicio voluntariamente, que suelen ser ofrecemos el acceso a los servicios gratis durante un período de tiempo para, posteriormente, y si el cliente no se da de baja del servicio explícitamente, pasar a cobrar de forma mensual una cuota por dichos servicios.

Es esta cuota la que se denuncia como fraudulenta, aunque la Policía Nacional advierte de que realmente no lo es porque el denunciante ha aceptado previamente las condiciones de acceso y uso de esos servicios.

De hecho, es el denunciante quien introduce los datos de su tarjeta bancaria, utilizados para el cobro de las suscripciones.

Las denuncias se producen porque, como ocurre en numerosas ocasiones, no se leen los términos y condiciones de acceso al servicio, aceptando al clicar en “Acepto los términos y condiciones” realizar un pago periódico tras el período de prueba gratuito.

Si bien el diseño de estas páginas web es poco comprensible a primera vista, los términos contractuales sí quedan reflejados en la misma y es responsabilidad de cada usuario saber qué es lo que se está aceptando.

Por lo tanto, no se está ante un hecho delictivo, puesto que se está cobrando por un servicio que se presta a un cliente, quien lo ha aceptado para poder darse de alta en el mismo y, por ello, los bancos o las empresas suministradoras de las tarjetas de pago no devolverán los importes a los denunciantes, al no ser cargos fraudulentos, hecho que se comunica a las entidades financieras.

Por esta razón, la Policía Nacional reitera la importancia de saber qué es lo que se está contratando y no aceptar directamente unas condiciones de servicio que no se han leído.

Recuerdan también que si un servicio supuestamente es gratis no haría falta introducir un medio de pago, por lo que si se pide este dato es porque en algún momento se cobrará.

De hecho, denunciar cargos “supuestamente fraudulentos” sabiendo el denunciante que son suscripciones aceptadas voluntariamente, con el ánimo de que le devuelvan ese dinero por no haber hecho uso del servicio, o por no ponerse en contacto para darse de baja en el servicio, podría ser constitutivo de un delito de denuncia falsa o de simulación de delitos.