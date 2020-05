Regresan las movilizaciones a Alu Ibérica

Los trabajadores de Alu Ibérica han convocado una concentración frente a la fábrica del polígono de A Grela para mostrar su frontal rechazo a la compraventa protagonizada por Grupo Riesgo. A las dos menos cuarto y respetando las medidas higienicas y de seguridad los trabajadores se movilizan para reclamar también a las administraciones que medien ante una situación "crítica".

Las movilizaciones continuarán la próxima semana en A Coruña

Los trabajadores creen que se ha llegado a un punto de no retorno sin que el Ministerio de Industria o la Xunta de Galicia hayan buscado una mediacion. El presidente del comité de empresa, Juan Carlos Corbacho, se muestra indignado: "Da a impresion de que dentro de A Grela a nosa factoría non entra nos problemas da Consellería e do propio Feijóo, que se reúne con otros compañeiros, pero connosco non, é da súa competencia, non entendemos que nos ignore."

El Comité de Empresa ha presentado una segunda denuncia ante inspección de trabajo en la que reclaman una fiscalización de la compraventa y el verdadero plan de inversiones.