Balance del Estado de Alarma Sanitaria en Jódar

Este viernes, en nuestro tiempo de ‘Hoy por Hoy Jódar’ hemos realizado una ronda de entrevistas con todos los portavoces de todos los grupos políticos del Pleno del Ayuntamiento de Jódar, para hacer balance de la situación de Jódar, durante todo el período de Alerta Sanitaria, de las actuaciones que se han puesto en marcha en la ciudad, con la constitución de la Junta de Portavoces Especial, en las que se vienen dando cuenta de esas actuaciones y propuestas de los distintos grupos.

Han participado José Luis Hidalgo (PSOE), Juana Cazorla (Izquierda Unida), Agustín Barroso (Podemos), Juan Ruiz (PP) y Josefina Cano (C's).

Hemos tratado temas como el funcionamiento de la propia Junta de Portavoces, propuestas de cada grupo, la apertura de la piscina municipal, fondos que llegan al Ayuntamiento desde otras administraciones.

Escuchamos en primer lugar al portavoz del PSOE, José Luis Hidalgo, sobre el Plan de choque de la Diputación Provincial de Jaén, de 15 millones de euros, desde el que a Jódar la van a llegar en torno a 233 mil euros, 40 mil menos de los que le hubiesen correspondido, si el reparto hubiese sido por número de habitantes directo y proporcional, “… Por supuesto uno lo que quiere para su municipio es más dinero. Por esa regla de tres a los municipios de más de 20.000 habitantes les hubiese correspondido muchísimo más. La Diputación tiene una prioridad para los municipios más pequeños, hay municipios a los que no les hubiese correspondido, prácticamente, nada… Otros grupos políticos se pueden quejar porque decimos que ha llegado dinero de la Diputación Provincial, en torno a 230 mil euros, algo más de 40 mil del Gobierno Central, pero es que desde la Junta de Andalucía hemos recibido 124 mascarillas…”.

Sobre la apertura de la piscina, señala que se están buscando fórmulas, siempre atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que no perjudiquen a nuestros vecinos y vecinas, “… Nosotros lo que queremos es darle prioridad a los vecinos y vecinas de Jódar… Teniendo en cuenta que habrá un aforo limitado, tenemos que idear la fórmula para que nuestros vecinos tengan mayor facilidad de acceso… Son situaciones nuevas y complicadas, estamos abiertos a sugerencias…”.

En cuanto a la situación económica del ayuntamiento Hidalgo señalaba, “… Estamos viendo que necesidades cubren otras administraciones, que ingresos nos están fallando y más que fallarán, cuando el año que viene recibamos la participación en los impuestos y tributos del estado de este año… Hay que ser prudentes en el día a día, hay que tomar precauciones, porque este ayuntamiento, a pesar de esta pandemia, debe de seguir generando empleo, debe de seguir funcionando en esas obras, y, por supuesto, debe de seguir pagando a esos trabajadores y trabajadoras. En ello estamos, con las variables y novedades que, cada día, para seguir cumpliendo con sus vecinos y vecinas…”.

Los portavoces de IU y Podemos, Juan Cazorla y Agustín Barroso, rechazan la ruptura del consenso, que daba a conocer la alcaldesa, al presentar batería de propuestas de forma unilateral, sin haber contado con todos los grupos municipales, consideran que las propuestas se las hicieron llegar en primer lugar a la alcaldesa y junta de portavoces, aunque la alcaldesa dice lo contrario, incluso llega a afirmar la portavoz de IU, que si la alcaldesa piensa eso es un error por su parte, “… Nunca intención nunca ha sido esa, si lo han entendido asó, yo creo que ha sido un error, que espero que lo rectifique, porque ha sido así y lo hemos demostrado…”. A pesar de ello, los dos valoran, positivamente, el funcionamiento y las medidas adoptadas a través de la junta de portavoces.

La portavoz de Izquierda Unida, Juana Cazorla, considera “… Mi valoración, también, es positiva. Da igual, gobierne quien gobierne… Ahora toda la responsabilidad de estar todos unidos, en la misma línea y hacer frente a todo lo que nos viene, no solo ahora, lo que nos viene más adelante, porque esto va para largo…”.

Sobre la apertura de la piscina, Cazorla se mostraba muy cauta, “… Yo creo que no se nos debe de olvidar que no hay vacunas, que pese a que en Jódar solo hay cuatro infectados, que hay que tener muchísimo cuidado. Si abrimos unas instalaciones sin saber cómo se va a llevar a cabo eso… Todo eso es muy complicado, porque cuando uno se mete en el agua guardar la distancia es muy complicado… Pedirle al pueblo que sean más responsables todavía, tienen que ser un esfuerzo colectivo… Nos preocupa de qué manera puede afectar a la propagación del COVID 19…”.

El portavoz de Podemos, Agustín Barroso, sobre la apertura de la piscina, entiende que se puede hacer, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, lo que ponen en duda es la respuesta de los propios vecinos, “… ¿Cómo puede responder el pueblo? Por el miedo al contagio, eso es lo que habrá que ver, si se puede abrir o no…”.

El portavoz del PP, Juan Ruiz Ráez, se queja de la que considera ‘Ruptura de la lealtad institucional’ por parte de la alcaldesa y el grupo socialista al hablar del Plan de Choque de la Diputación y los fondos que todavía no han llegado desde la Junta de Andalucía, “… Si me siento molesto, porque la lealtad institucional, la alcaldesa, la ha roto un poco… Junto con el PSOE de la provincia, han falseado o están mintiendo, lo digo claramente, de esto que están hablando ellos de que la Junta no ha aportado nada, a Jódar, en materia de COVID, pero la diputación ha aportado 233.453 euros. Eso es, netamente falso, esto es para un plan de apoyo a municipios que se lleva haciendo, todos los años, desde 2.015, con el esfuerzo y petición del Partido Popular en la diputación (en la oposición)… Os pido que los fondos del Plan de Apoyo a municipios para este año, (la misma cantidad), también nos los deis para este año, pero ya. Que no falseen, que no mientan…”.

Reconoce Ráez que a los municipios de menos de 20.000 habitantes, aún no ha llegado ninguna partida concreta desde la Junta, pero propone, “… En el rango de municipios de menos de 20 mil o 15 mil habitantes, la Junta de Andalucía no ha sacado nada. Yo le pido a la alcaldesa que cuantifique cuanto ha costado hasta ahora mismo, al Ayuntamiento de Jódar, las tareas de desinfección, lo que se haya necesitado para tratar el COVID o las medidas de contención, y lo que falte o se necesite, yo voy con ella a la Junta de Andalucía a solicitar ese dinero…”.

La ronda de entrevistas la completábamos con la portavoz de Ciudadanos, Josefina Cano, considera que la junta de portavoces ha tenido poco movimiento y daba a conocer sus propuestas, “… La junta de portavoces ha tenido poco movimiento, a mí me habría gustado que se nos hubiera informado, de lo que se hacía, semanalmente. La valoración más grande, que yo hago, es que gracias a este grupo nos hemos acercado, más, los unos a los otros, yo eso es lo principal que veo… ¿Qué aportaciones hemos hecho Ciudadanos? Hemos estado comiendo le la cabeza y animando a nuestra alcaldesa para que comprara telas y movilizará a todo el mundo, para hacer mascarillas para todo el pueblo, igual que se había hecho en Larva y otros pueblos… Hemos estado apoyando a nuestro ayuntamiento en todo momento… Hemos hecho una propuesta para la piscina municipal, crear una página web y pone un número de teléfono gratuito para pedir cita con antelación de 24 horas, y dejar un porcentaje de aforo para personas de fuera de Jódar, y desinfectar después de cada jornada… Yo soy una persona muy precavida, pero si el estado de consentimiento para que se abran las piscinas, no vamos a llegar nosotros en Jódar y decir la piscina se cierra, tenemos que ir caminando como todo el mundo, de la misma manera…”.

Sobre los fondos de las demás administraciones, Cano muestra su satisfacción por cualquier fondo que llegue a nuestro municipio, recordaba los distintos planes puestos en marcha por la Junta de Andalucía, “… Ese dinero son recursos propios de diputación… Han juntado 15 millones de euros, para el Plan de Apoyo a Municipios, esto a mí me parece estupendo, que gasten el dinero en algo de provecho, un aplauso a diputación, también. No me ha gustado el reparto que han hecho, porque salen más beneficiados los pueblos con menos habitantes… Es verdad desde la Junta no ha llegado nada, lo que han repartido ha sido para municipios de menos de 5.000 habitantes, también me parece mal… Ese dinero que va a venir a Jódar, en la junta de portavoces no sabemos en qué se va a gastar, no tenemos ni idea. Ese dinero yo lo destinaría en arreglar el pueblo, usando mano de obra. Yo lo destinaría, íntegramente, en reforzar la bolsa de trabajo y ayudar a esas personas que durante tres meses no han podido trabajar. En jardinería, y en las calles, algunas calles están de pena, en los caminos. Es eso gastaría yo el dinero, en arreglar el pueblo, usando mano de obra…”