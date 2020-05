Acuerdo entre PSIB, Podemos y Més para aprobar el decreto ley que restringe construcción en rústico

Tras horas de intenso debate que llegó hasta bien entrada la noche del viernes, según el PSIB, Més acepta dejar fuera a Ibiza y Formentera (algo que niegan los ecosoberanistas que defienden que el mismo jueves ya dejaron Formentera fuera antes de que se lo pidieran los socialistas) y el PSIB, por su parte, admite que las viviendas en suelo rústico común no superen los 300 metros cuadrados y tengan como mucho una piscina de no más de 35 metros cuadrados.

Los tres partidos del pacte han acordado dejar fuera de la regulación respecto al suelo rústico a Ibiza y Formentera porque, entienden, los socialistas que aprobaron hace menos de año sus respectivas normas urbanísticas y ya cumplen esa función restrictiva. Por tanto, sólo afectará a Mallorca esa parte del decreto ya que Menorca, según el PSIB, cuenta también con una normativa proteccionista.

Més per Mallorca ha cedido en que se deje fuera a las Pitiusas (a la negociación del viernes llegó sólo Ibiza porque Formentera ya lo habían retirado) y los socialistas han acabado aceptando que se establezca un máximo de 300 metros cuadrados de construcción en suelo rústico común y que sólo haya una piscina por finca que no supere los 35 metros cuadrados. Según Més, en este punto, los socialistas no han querido ceder hasta el último momento. También se cae del decreto la prohibición de hacer piscinas sobre una masa de agua subterránea, un punto que había incluido Més de inicio pero que finalmente se cae del texto, según fuentes del PSIB.

Falsos urbanos

Uno de los puntos que no varía respecto a lo que recogía el borrador inicial es el que hace referencia a los terrenos conocidos como falsos urbanos. Son aquellas zonas donde el terreno se considera urbanizable pero no se ha desarrollado aún ningún proyecto porque no cuentan con servicios básicos como red de agua o alcantarillado. En este caso, se establece una moratoria de año y medio y durante este período los consells deberán decidir antes de diciembre del año que viene si los califican como rústico o urbano y si no lo hacen, será el Govern que el que tome la decisión.

Por otro lado, el decreto recoge también que aquellos terrenos en suelo urbanizable que llevan años sin ningún tipo de desarrollo pasarán a protegerse.

Prohibición de construir en zonas de riesgo

Tal y como se recogía en el borrador elaborado desde la Conselleria de Medio Ambiente, se mantiene la prohibición de construir una vivienda en rústico en aquellas áreas de prevención de riesgos. Es decir, aquellas zonas donde existe peligro de inundación, incendio o desprendimientos. En estos puntos no se podrá construir bajo ningún concepto. En caso de que en una misma finca haya zonas que están fuera de esa protección, sí que se podrá levantar una vivienda. Recordamos que la ley actual, en Mallorca, sólo permite construir una vivienda en suelo rústico común si la parcela tiene más de 14 mil metros cuadrados.

Marinas secas

Ya para acabar se incluye un artículo que modifica el decreto de medidas urgentes para reactivar la economía aprobado la semana pasada y se modifica el texto relacionado con las marinas secas. Finalmente no se podrán construir en rústico y sólo se permitirá puntos verdes o de recogida selectiva que será de gestión municipal.

La intención es aprobar el decreto el lunes de la semana que viene en un Consell de Govern extraordinario.