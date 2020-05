Zapatillas para los benjamines de ElPozo Murcia si ganan la liga, el lado más solidario de Miguelín

Miguel Sayago "Miguelín", capitán de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha prometido a los jugadores del equipo benjamín de club 11 pares de zapatillas suyas, una para cada integrante de esa joven plantilla, si ganan la próxima Liga y así se los ha dicho en una videollamada en la que ha participado a través de la aplicación Zoom.

El jugador balear, que llegó hace nueve años al club murciano para competir en la máxima categoría del fútbol sala nacional, ha compartido un rato con los jóvenes en una iniciativa que cuenta con el patrocinio de la entidad financiera Bankia y a la que el club le ha dado visibilidad colgando la conversación a través de su cuenta oficial de Twitter.

Miguelín ha reconocido que su sueño es conquistar la Liga de Campeones con ElPozo Murcia Fútbol Sala y el Mundial con la selección española de fútbol sala y ha contestado las preguntas que los chavales le han formulado y ya les han anticipado que tendrá algo guardado para ellos.

"Si ganáis la próxima Liga tendréis dos partes de zapatillas mías cada uno y si no lo hacéis ya habrá otro detalle", ha apuntado para alegría de los chavales.

"El talento, que es innato pero se puede mejorar, y el trabajo van de la mano. En el fútbol sala de antes prevalecía más el talento y ahora es más físico", han sido algunas de sus frases.

A la pregunta de qué consejo le daría al Miguelín de 10 años, el ya veterano jugador ha sido claro: "Le diría que fuese humilde y un ejemplo para los compañeros, trabajando en lo que diga el entrenador. Eso y que crea en sí mismo".

El ala mallorquín ha recordado que pudo ir al Inter y al Barça en 2011, cuando tenía 25 años, y eligió fichar por ElPozo, "de lo cual estoy muy contento", ha comentado.

Consultado por qué ha sido lo mejor y lo peor de su ya larga estancia en Murcia ha indicado que se queda con "representar a ElPozo" y ha reconocido que "es un privilegio ser su capitán".

Además, ha señalado que está "deseando ganar más títulos" y que lo peor de todos estos años se produjo hace unos meses. "Fue la lesión de menisco que sufrí la pasada temporada, que me hizo ser operado, y tras la cual me dijeron que no volvería a la competición, pero yo no me rindo y estoy en el camino".

Por otra parte, ha indicado que su compañero Marcel Mendoça, llegado en el mercado de invierno procedente del Movistar Inter, va a dar que hablar.

"Marcel me recuerda a Vinicus y es el jugador de ElPozo que va a marcar más diferencias en el futuro", ha manifestado al tiempo que ha dicho que "a Pito no le teníamos que haber perdido nunca".