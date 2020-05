Hasta 200 solicitudes de terrazas, refuerzo de autobuses y sin ORA en Palencia durante la fase 1

Así queda la ciudad de Palencia cuando entre en fase 1, situación que está prevista a partir del próximo lunes 25. Estos son los datos que ha dado el Ayuntamiento.

Servicios Sociales

Siguen suspendidas las actividades de:

Centros DE MAYORES, MUJER; FAMILIA; IGUALDAD. Se mantienen cerrados, y continúan con teletrabajo realizando aquellas actividades compatibles.

CEAS. Se mantienen cerrados, y continúan con teletrabajo.

No obstante, durante la fase 1, se contempla la apertura para alguna actividad puntual que las entidades del Tercer Sector usuarias de los mismos justifiquen como necesarias para sus asociados.

A partir del lunes 25 desde Servicios Sociales se van a iniciar las visitas a particulares para realizar las valoraciones de las solicitudes de dependencia.

También se inicia la atención con cita previa, en casos de extrema necesidad.

Se están atendiendo las necesidades de alimentación de todos los palentinos que lo solicitan a través de las Ayudas de Urgente Necesidad y Cruz Roja.

ESCUELAS INFANTILES. Se ha abierto el plazo para la matriculación de nuevos alumnos en las escuelas infantiles municipales. Pero no se contempla su reapertura hasta la Fase 2. Solo limpieza y desinfección.

CEMENTERIO.

Se podrán celebrar entierros con las limitaciones ya advertidas, 15 personas máximo al aire libre y con protección y distancia de seguridad.

Cultura.

TEATRO. En Fase 1 permanecerá cerrado. La previsión es que permanezca cerrado, como mínimo, hasta finales de agosto o septiembre, dado que no tiene sentido tenerlo abierto con las limitaciones de aforo establecidas en las primeras fases.

BIBLIOTECAS. Miguel de Unamuno y San Telmo. Abrirán sus puertas el 1 de junio en coordinación con el resto de bibliotecas dependientes de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, la primera semana de Fase 1 permanecerán cerradas, pero a partir del 1 de junio abrirán Unamuno y San Telmo.

Desde Prevención trabajan para dotar de mamparas a las dos bibliotecas así como para la colocación de señalización. Se desinfectarán a fondo las dos instalaciones y se dotará de mascarillas a las trabajadoras así como de geles desinfectantes. Se abre para préstamo y devoluciones (los libros que se devuelvan deberán pasar 14 días en cuarentena).

ACADEMIA DE MÚSICA CLAUDIO PRIETO. En esta Fase 1 permanecerá cerrada dado que al establecerse en un recinto cerrado y ser una actividad que debe realizarse sin mascarilla en su práctica totalidad, desde el Servicio de Prevención se considera que es más seguro que los músicos continúen ensayando desde casa.

LECRAC. Permanecerá cerrado, la primera semana de Fase 1 y abrirá el 1 de junio como las bibliotecas de Unamuno y San Telmo.

OPCIONAL: Pendiente del inicio de las obras de sustitución y mejora de la cubierta y cómo afectarán estas a la actividad del centro, si es que afectan en algo.

SALAS DE ESTUDIO. En el momento en el que se abra el Lecrác, 1 de junio, se abrirán de forma permanente las dos salas de estudio para aumentar la capacidad teniendo en cuenta la necesidad de guardar la debida distancia de seguridad entre personas.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN VICTORIO MACHO. El Centro de Interpretación Victorio Macho abrirá sus puertas el 1 de junio. Por lo tanto, en la primera semana de Fase 1 permanecerá cerrado.

PUNTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ROMÁNICO. Permanecerá cerrado por obras de mejora durante los próximos tres meses (plazo fijado para la ejecución del contrato).

OFICINA INTEGRADA DE TURISMO. Preparada para reabrir sus puertas con la entrada de la Fase 1. En coordinación con el resto de administraciones participantes en la misma (Diputación Provincial y Junta de Castilla y León)

APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA SU LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS

Juventud.

Todo se mantiene cerrado o suspendido, como hasta el momento. Escuela de Rock como los cursos y actividades del Centro de Información Juvenil y Escuela de Ocio y Tiempo Libre.

Deportes

Las instalaciones que se podrán utilizar con carácter individual, con reserva previa y sin contacto físico, son:

1.-Santa Marina.- Pistas de tenis y de pádel

2.-Campos Góticos.- Pista de tenis y frontón descubierto

3.-Isla Dos Aguas.- Pistas de tenis y campo de golf (necesario contar con licencia federativa en vigor)

En tenis, pádel y frontenis sólo están permitidas las modalidades individuales, es decir, uno contra uno.

En golf se permiten partidas de hasta cuatro jugadores, con salidas desde el hoy 1 y se podrá hacer uso de la cancha de prácticas y de Putting Green.

La reserva se realizará a través de la página web del PMD para tenis, pádel y frontenis y por teléfono para todos ellos y golf (979752891 Santa Marina, 979743794 Campos Góticos, y 979721716 Isla Dos Aguas)

Las reservas se podrán realizar:

1.-Santa Marina.-

De 9 a 14:15 horas y de 16 a 22 horas de lunes a viernes

De 9 a 14:15 horas y de 16 a 21 horas los sábados

De 10 a 14:15 horas y de 16 a 20 horas los domingos

2.-Campos Góticos.-

De 9 a 14:15 horas y de 16 a 22 horas de lunes a viernes

3.-Isla Dos Aguas.-

De 9 a 14:15 horas y de 16 a 22 horas de lunes a viernes

Se exigirá puntualidad para el inicio y la finalización para evitar aglomeraciones.

Alcaldía.

Se han retomado las BODAS CIVILES con la limitación de aforo indicada en el BOE.

Tráfico

ESTACIÓN DE PEQUEÑA VELOCIDAD

Este párking disuasorio que lleva libre desde el 18 marzo, continuará libre en toda la Fase 1.

El servicio de estacionamiento regulado, la ORA que lleva suspendida desde el 21 de marzo, continuará suspendido en toda la fase 1

No se restablecen los horarios de carga y descarga en Fase 1, por lo que solicita a los conductores de vehículos particulares que los respeten las zonas en lo posible, para que los repartidores que los necesitan en su actividad laboral, puedan disponer de ellos.

Se mantendrán los CIERRES PUNTUALES DE CALLES PARA PASEANTES, durante los fines de semana en toda la Fase 1.

AUTOBÚS URBANO

Capacidad máxima establecida por Ley y con las medidas de protección y seguridad vigentes.

Si hasta ahora solo funcionaba un bus por línea, desde el día 25 con la entrada en Fase 1, el bus urbano implementa un coche más por línea en la 1 y la 2, donde la frecuencia pasa a ser de media hora, mientras que en el caso de las líneas 3, 4 y 5 se mantienen en una hora, manteniendo la restricción de que no se puede superar el 30% de ocupación.

HUERTOS URBANOS. Se mantiene la apertura de los huertos urbanos, aplicando las medidas de seguridad consensuadas con los. propios usuarios.

Agencia Desarrollo Económico

MERCADILLO

25% de los puestos con prioridad a quien se encuentra al corriente de pagos.

Se sustituye el de los martes en el Paseo de la Julia y se traslada el mismo día al recinto ferial.

Se mantiene el del miércoles en San Juanillo y el del domingo en el recinto ferial.

Todos ellos aplicando las medidas contempladas en el BOE.

Si no quieren montar están en su derecho. No es una obligación. Respecto a los micro-créditos es un tema que deben resolver con las entidades financieras o los entes asociados como el ICO.

Se autoriza el mercadillo ecológico mensual de los domingos en la plaza mayor, con las restricciones contempladas en el BOE.

BARES

Tras la recepción de casi 200 solicitudes de ocupación de la vía pública para la instalación de terraza y el estudio de cada caso de manera individualizada para poder autorizar el mayor número de peticiones de cara a la Fase 1, a día de hoy, han sido informadas 156 (151 positivas), favoreciendo la actividad empresarial y cumpliendo con el distanciamiento social. Rogamos comprensión a la ciudadanía por la adopción de estas medidas, para reactivar la economía local.

Personal.

GUÍA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD.

Para la entrada en Fase 1 se ha realizado un ESTUDIO DE CADA INSTALACIÓN y Puesto de trabajo de los centros municipales (CEAS, Canónigas, Casa Consistorial, Recaudación, Mariano Timón, Lecrác, Museos, etc) PUESTO POR PUESTO PARA DESESCALADA. Mamparas para mesas de atención al ciudadano en diferentes departamentos como Información y registro, Padrón, Tráfico, Oficinas de Cementerio, etc, adquisición de máscaras faciales, mascarillas, guantes, geles desinfectantes para instalaciones e individuales, etc,

Todo ello se ha resumido en una GUÍA de prevención y seguridad establecido por cada área de cara a la reanudación de la actividad municipal en función de las fases de desescalada. Esta GUÍA ha sido redactada por los responsables de Régimen Interior, la médico de empresa y la mutua contratada por el Consistorio tras analizar con cada Jefe de Servicio los posibles riesgos y necesidades de los empleados