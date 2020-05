Repuntan los casos de coronavirus en Salamanca, con diez más recientes, y un nuevo fallecimiento

Cumplimos el día número 69 del estado de alarma y el número 20 del desconfinamiento paulatino con motivo de la propagación del coronavirus también en Castilla y León y en Salamanca.

Los datos de este viernes, 22 de mayo, son ofrecidos, como siempre, por el Ministerio de Sanidad y por la Junta de Castilla y León. Cada día, la Cadena SER de Salamanca te informa de cuanto sucede.

En Salamanca se han detectado diez casos de coronavirus recientes en las últimas 24 horas, la cifra más alta de los últimos cinco días. Repuntan los nuevos casos, y en total hay 4.178 contagios confirmados en la provincia de Salamanca. Tras Valladolid, Salamanca es la provincia en la que más casos de covid se han confirmado, por cualquier tipo de prueba.

Este viernes, Salamanca y Burgos son las provincias en las que más nuevos casos recientes hay, con diez más en cada una.

Además, tras cuatro jornadas seguidas sin que hubiera que lamentar muertes en Salamanca, en los hospitales, este viernes sí se ha notificado el fallecimiento de otra persona más en la provincia. El total de decesos es de 359 en los hospitales charros por el coronavirus, la tercera cifra más alta tras Valladolid y León.

Se han recuperado otras cinco personas de la infección en Salamanca. El total de altas es de 1.199 personas, también la tercera cifra más alta de la comunidad.

En las residencias de Salamanca este viernes también hay que lamentar el fallecimiento de otro anciano por culpa del coronavirus: el total de mayores fallecidos es de 257 personas; otras 207 han muerto con síntomas compatibles. El total de mayores que han dado positivo asciende a 1.051 personas; afortunadamente, 733 mayores se han recuperado de la enfermedad.

En el Complejo Asistencial de Salamanca hay tres pacientes menos ingresados por culpa del coronavirus respecto a este jueves. El total de hospitalizados es de 38 personas en las plantas del Complejo, y otros doce en las unidades de críticos.

En España este viernes se han confirmado 446 nuevos casos de coronavirus, cien más respecto a la jornada del jueves. En porcentaje, el incremento en esta jornada es del 0,19%. Es la cifra más alta desde hace seis días.

El total de casos confirmados por la prueba PCR es de 234.824; esta cifra, no obstante, no refleja el total de contagios que se han dado en España, dato que el Ministerio de Sanidad ha decido omitir desde algunas jornadas, por lo que los medios de comunicación no tenemos accesos a cuáles son los contagiados en total en España.

Han muerto 56 personas más en este viernes, un leve repunte respecto a este jueves, pero por quinta jornada por debajo de los cien casos diarios. El total de fallecidos es de 28.628 en toda España.

En cuanto a Castilla y León, la cifra de nuevos casos este viernes es de 47 más confirmados por la prueba PCR. El total de contagiados es de 25.104 en la comunidad castellanoleonesa, la tercera con más casos de toda España. En cuanto a la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, en las últimas dos semanas, es de 39 contagios. Sigue siendo la región con mayor incidencia de todo el país. La tendencia se mantiene similar en los últimos cinco días.