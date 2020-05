El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en la SER, ha asegurado que se ha impuesto la “prudencia” en la decisión de continuar una semana más en Fase 1, y que, confía en que se avance en la desescalada.

El alcalde se ha referido a la suspensión de la Fira, “una de las decisiones más difíciles que he tomado desde que soy alcalde”, que se ha celebrado de manera continuada desde 1939. Pero no ha habido más remedio dada la “excepcionalidad” de la situación. Ha anunciado que se trabaja para que la feria de 2021 sea “histórica” y con muchas más ganas en todos los eventos que este año no se están celebrando.

El alcalde ha adelantado que las piscinas pueden abrir a partir del 15 de junio pero que el aforo se verá reducido a la mitad y posiblemente con un servicio de cita previa.

La organización de una escuela de verano municipal que incluya el mes de agosto o la apertura del cementerio con la llegada de la Fase 2 han sido otros asuntos tratados.

Cerdà ha adelantado que el Plan Director del Plan Reactivem Xàtiva ya está elaborado. Tras haberse suspendido la de la semana pasada se volverá a celebrar este próximo miércoles.

Declaración al pleno

La comisión sociocultural del Ayuntamiento ha aprobado la propuesta de suspensión de la Fira y ha remitido una declaración institucional al pleno, con los votos a favor de PSPV -PSOE y Ciudadanos y la abstención de PP y Xàtiva Unida.

La Comisión ha aprobado las propuestas de suspensión de la Feria 2020 emitidas por parte los concejales de Feria y Fiestas, Pedro Aldavero y del concejal de Sanidad, José Vicente Benavent, debido a la crisis sanitaria actual.

En la propuesta del concejal de Feria y Fiestas se incluye la petición de que en el próximo pleno municipal del sábado 30 de mayo «se ponga en conocimiento la suspensión de la Fira d'Agost 2020, a través de una Declaración Institucional, desde la alcaldía, para dar lectura de la misma en los órganos administrativos correspondientes y, en todo caso, en el Pleno del ayuntamiento de Xàtiva».

El concejal de Feria y Fiestas ha solicitado el preceptivo informe de carácter sanitario, donde se formulan los argumentos que, desde el punto de vista de la salud pública, avalan científicamente la propuesta de suspensión de la Fira d'Agost de 2020. Asimismo, el concejal ha pedido al director del Área de Cultura y al técnico del Archivo Municipal de Xàtiva la redacción de un informe de carácter histórico, donde se especifica una serie de antecedentes históricos de otros años en que no se ha celebrado la feria.

Por su parte, el concejal de Sanidad ha pedido que se declare institucionalmente la suspensión de la Fira d'Agost de Xàtiva, correspondiente a la edición 2020, “por razones de prudencia, prevención y protección sanitaria relacionadas con la pandemia provocada por el coronavirus”.