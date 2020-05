Málaga no avanza y continuará en Fase 1

Finalmente Málaga continuará, al menos una semana más, en la Fase 1 del desconfinamiento según ha decidido esta mañana el Ministerio de Sanidad. Tanto la provincia de Málaga como la de Granada van a seguir en la primera fase en la que entraron el pasado lunes 18 de mayo. Desde el Gobierno central no han atendido la petición realizada desde la Junta de Andalucía en la que solicitaron al Ejecutivo que permitiera que, pese a que sólo habrían transcurrido siete días, tanto Málaga como Granada pasaran a la Fase 2 de la desescalada. Sí lo harán, a partir del lunes, las provincias andaluzas de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido el encargado de comparecer para informar del avance de fases en España que se ha hecho, ha reiterado "Siguiendo los criterios científicos que se anunciaron en su momento".

Junta de Andalucía

Las reacciones no se han hecho esperar. El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha pronunciado a través de las redes sociales para considerar "Incompresible que el Gobierno central vuelva a dejar atrás a Málaga y Granada con poca transparencia y en contra de los criterios técnicos".

Por su parte el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre ha afirmado que "la decisión del Ministerio de Sanidad va en contra de todos los criterios e informes elaborados por la Consejería de Salud y Familias y los propios técnicos del Ministerio". Así, ha asegurado que "en la reunión mantenida durante el día de ayer se alabó de manera constante el trabajo realizado por Andalucía y los buenos resultados de la comunidad" unos resultados que, según Aguirre, "son mejores que los de muchas comunidades autónomas y es por eso por lo que pido una rectificación urgente al ministro".

Concretamente, asegura Aguirre, las provincias de Granada y Málaga presentan respectivamente una tasa de incidencia por PCR en los últimos 14 días de 4,26 y de 4,26 y 2,652 casos por cada 100 mil habitantes, a fecha de 20 de mayo, muy por debajo, de la tasa indicada por el Ministerio.

Con estos datos, el consejero Jesús Aguirre sostiene que "no puedo sostiene que "no puedo compartir la decisión del ministro Illa; aunque la respeto, no la puedo compartir ni entender, porque supone un agravio a Andalucía con respecto a otras, comunidades autónomas".

Diputación

Por su parte el Presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado se ha pronunciado en términos parecidos: "Nos discriminaron en el pase de la fase cero a la fase 1 y vuelven a hacerlo, nos causa un grave perjuicio económico y turístico a la imagen de la Costa del Sol".

Para Salado nadie puede entender que, con mejores indicadores que algunos otros territorios Málaga continuará en la Fase 1.

PSOE

El secretario provincial del PSOE en Málaga, José Luis Ruíz Espejo entretanto ha asegurado en las redes sociales que "la continuidad de la provincia de Málaga en Fase 1 es una oportunidad para que la Junta haga su trabajo pendiente y refuerce nuestro sistema sanitario. Cumpliendo las recomendaciones sanitarias pronto alcanzaremos la nueva normalidad con más garantía y seguridad".