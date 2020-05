García Page reniega de Bildu y apoya expresamente a la Vicepresidenta Calviño

El Presidente de Castilla La Mancha se ha mostrado muy crítico con el reciente pacto entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral logrando la abstención de la formación abertzale. Para él son una línea roja, "los que han hecho de su actitud política un desprecio permanente a la vida no son válidos para hablar de salvar vidas, no lo serán nunca, conviviremos todos, pero no se puede admitir la extorsión política"

En este sentido ha reconocido que ayer fue "un mal día en lo personal" Entiende y apoya las intenciones del Gobierno y asume que el mejor instrumento es el Estado de Alarma "sin alarmar al Estado" Dice que cuando se tiene a un gobierno al borde del precipicio y maniatado por un partido o un Parlamento no se puede firmar un pacto basado en la extorsión.

García Page ha manifestado su apoyo al Gobierno de España y de forma explícita a la Vicepresidenta Económica "que tiene que reconstruir la economía y defender a España ante la Unión Europea" Por eso pide la reconstrucción del diálogo social como reclaman patronal y sindicatos porque, cuando salgamos del virus, "España va a afrontar una ruina económica y social. No hay que tomar medidas aisladas y unilaterales. España necesita acuerdos amplios y generosos, con perspectiva" Por eso ha valorado positivamente la actitud de Ciudadanos "que ha ayudado al país sin extorsión, desde el interés nacional y la lealtad, y eso merece el reconocimiento de todos". Por contra, ha recordado que "hay radicales que nunca lo han hecho, muy mal si se consideran patriotas" De ahí su solidaridad con todos los que gobiernan en España, alcaldes, presidentes, de cualquier partido. "Hay que reconstruir puentes y consensos y mirar con luz larga"