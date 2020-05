La 'prima' de la que nadie se acuerda

En esta jornada sabatina, a uno le han entrado ganas de escribir. O más bien de expresar su ¿furia? Pues puede ser. El motivo, el olvido sistemático que desde cualquier ámbito parece recibir nuestra querida comunidad autónoma, Castilla Y León. Remarco la letra en mayúscula porque para las pocas veces que nos mencionan, hasta a veces lo hacen mal.

Este malestar que me rodea probablemente venga amplificado por lo sucedido en la jornada de este viernes, en la que el Ministerio de Sanidad notificaba públicamente las zonas de España que progresaban a la Fase 2 de la tan deseada desescalada, y cuáles por fin formarían parte de la Fase 1. Minutos antes de este anuncio, las filtraciones llegaban a los medios de tirada nacional, que ya contaban el ‘bombazo’ del día. “Madrid pasará a Fase 1 y el Ministerio se inclina porque Barcelona también lo haga”.

En cada publicación de este tipo, afortunadamente, decenas de respuestas planteando lo mismo. “¿Y Castilla y León qué? ¿No existimos?” Pues a ojos de la mayoría, lamentablemente no. Es triste pero cierto. Porque a quién le va a interesar lo que le suceda a más de dos millones de habitantes, a la comunidad más extensa en territorio del país, a una de las zonas más afectadas por la pandemia sin que sea una gran urbe que concentre alta densidad poblacional… ¿Dónde están las investigaciones tratando de saber el por qué?

Castilla, tierra agraria y de bellos parajes / Pablo García Martín

En España vivimos en un constante eje Madrid-Barcelona que si no cansa es porque ya está asumido. Podemos compadecernos de ellos porque quizá no sepan lo que es la buena gastronomía castellana, el patrimonio cultural y natural que aguardan nuestras raíces, y en especial el don de gentes de una tierra como dice La M.O.D.A “que no le importa al Gobierno”.

Si aún no creen que estemos obviados, piensen a nivel político en qué escalafón se sitúa el problema de la mal denominada ‘España Vaciada’. Qué planes de revitalización y repoblación han desarrollado los diferentes gobiernos en los últimos años. Ninguno. Y a nivel mediático, recuerden qué sale el 23 de abril en la televisión. Sant Jordi. Del día de los Comuneros, cero patatero.

No pretendo que nos hagan caso ahora, ya hemos asumido que estamos en una espiral de olvido. O no. Porque igual en ningún momento se han olvidado de nosotros… Igual directamente es que no les interesamos. Que somos esa prima tan lejana que cuando se menciona ni te acuerdas de ella ni te importa. Somos un mar de olvido. Pero en él hay muchos navegantes que seguiremos defendiendo y disfrutando nuestra tierra. Porque creemos que hay oportunidades en ella. Y porque cuanto más la olviden, más la recordaremos.