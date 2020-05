Los salarios de final de liga, enfrentan a club y jugadores

Apenas veinte minutos después del comunicado de la plantilla del Xerez DFC anunciando que se rebajaban el sueldo un 30 %, el club emitía un comunicado de prensa y algún directivo consultado por esta redacción mostraba su “sorpresa”, ante el anuncio de los jugadores, justo horas antes de que expirara (8 de la tarde) la última propuesta que les había hecho el club, que les pedía “el gesto de rebajarse un 5% el sueldo” y desvelaba que “la plantilla exigía cobrar los meses sin competición más junio y julio” .

El comunicado es el siguiente:

A pesar del gran esfuerzo económico que están realizando nuestros socios para colaborar con la situación del club en estos tiempos complicados, los jugadores de la primera plantilla del Xerez Deportivo FC no han valorado la respuesta de la afición ni aceptado ninguna de las propuestas de pago que les ha ofrecido en las últimas semanas la directiva del club. Los jugadores se han negado a rebajarse un 5 por ciento el salario y quieren cobrar íntegramente sus contratos más el mes de junio y los días hasta el ultimo partido de play off.



El club venía cumpliendo con los pagos a los jugadores hasta que se decretó el Estado de alarma y suspendió la actividad en el capítulo deportivo. Hasta el 15 de marzo, la plantilla estaba al día y en toda la temporada no ha existido problema alguno en lo referente al capítulo económico. Pero la crisis mundial por el Covid-19 ha provocado un desajuste en los presupuestos de todos los equipos del planeta. Sin ingresos por taquilla ni patrocinadores, el Xerez Deportivo Fútbol Club ha dejado de percibir 71.000 euros durante los dos meses de inactividad. De la situación económica han estado informados semanalmente los jugadores.



Sin embargo, aunque la situación económica es muy delicada, el Xerez DFC no se ha negado en ningún momento a afrontar los pagos con los jugadores. Tres han sido las propuestas de pago presentadas en las últimas semanas por los socios directivos. Tras una reunión presencial y varias por videoconferencia, la primera plantilla ha rechazado todas las propuestas y no ha presentado ninguna opción alternativa.



En la última propuesta (para la que se había pedido una respuesta para antes de las 20 horas de hoy), el club asume el compromiso de pagar el 95 por ciento del importe total del contrato de cada jugador. Se respeta, por lo tanto, el contrato y simplemente se le pide a los jugadores el pequeño gesto de rebajar un 5 por ciento sus salarios en estos tiempos tan complicados. El club también se ha comprometido al pago del 70 por ciento de las primas pactadas en sus acuerdos privados, que serán efectivas sólo en caso de ascenso. El calendario de pago se realizaría conjuntamente entre las partes y antes del play off se tendría ya abonado al menos el 60 por ciento de los importes acordados.



Pero el acuerdo no ha sido posible. El club entiende que estos dos meses de posibles entrenamientos y competición remplazarían a los dos meses y medio (15 días de Marzo, abril y mayo) que los jugadores no han podido cumplir el objeto de su contrato (entrenamientos en grupo y partidos de competición) por culpa de la pandemia mundial. Pero la plantilla quiere cobrar estos meses que ha estado parada sin competir más el tiempo indicado hasta final de temporada.



El deseo del club ha sido en todo momento el de llegar a un buen entendimiento conjunto con la plantilla por todo el respeto, cordialidad y gran relación que ha habido entre ambas partes desde que comenzó la temporada. Nuestros socios, dueños del club, están realizando un gran esfuerzo económico para contrarrestar la crisis económica mundial que ha desajustado nuestro presupuesto. Desde el Xerez DFC entendemos que la otra parte también debería haber puesto un poco de su parte para llegar a un principio de acuerdo. La propuesta rechazada por los jugadores hubiera tenido vigencia siempre y cuando se disputen los play off. En caso de anulación, tanto club como plantilla se sentarían a negociar un nuevo acuerdo.

Sintiéndolo mucho, tras todos los intentos de negociación y las propuestas realizadas por parte del club, el Xerez DFC no ha podido alcanzar un acuerdo con los jugadores. Nuestros socios están dando una auténtica lección de compromiso con su club y desde esta directiva no se va a hipotecar el futuro de la entidad en el capítulo económico. De esta forma, el club se plantea los distintos escenarios para defender su posición, no descartando ninguna opción posible como la negociación individual y/o la rescisión inmediata de jugadores.