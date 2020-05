La consejera de Sanidad de Castilla y León "aterrorizada" si Madrid "corre mucho"

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha reconocido este sábado que le preocupa la movilidad entre autonomías a la hora de contener un posible rebrote del coronavirus: "Si Madrid corre mucho y empieza a salir a las comunidades con la COVID-19 circulando podemos tener el mismo problema y nos aterroriza". ,Casado ha pronunciado estas palabras en una conversación con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, promovida por El C

Casado ha pronunciado estas palabras en una conversación con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, promovida por El Confidencial, en la que se refieren a lo que ambos, médicos de profesión, han vivido en los últimos meses al frente de la gestión en dos autonomías con problemas y circunstancias comunes ante el coronavirus.

La consejera realiza varias alusiones a la influencia que ha tenido la Comunidad de Madrid y su gestión de la crisis en la expansión del virus por Castilla y León, hasta el punto de que afirma que los dirigentes madrileños "pusieron el ventilador" al "cerrar los colegios sin confinamiento", ya que los residentes en esa Comunidad "se fueron a sus segundas residencias y tuvimos drama en Soria y Segovia".

Sobre esa circunstancia, su homólogo de Castilla-La Mancha ha reconocido que tiene grabado "a fuego" el día que la Comunidad de Madrid, con la que dice mantener una relación "extraordinaria", decidió cerrar los colegios: "Ese día nos mata, a Castilla y León y Castilla-La Mancha, empiezan a fugarse...".

Casado ha dicho que ha echado en falta del Ministerio de Sanidad la definición de unos umbrales en los que apoyar el paso de las fases de desescalada, porque "al no existir esos umbrales" cada autonomía ha establecido "niveles de prudencia diferentes". "Cuando eres muy prudente parece que tienes los peores datos pero no es el caso", ha afirmado.

No obstante, sobre la gestión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, aunque ha reconocido que temió que lo iba a hacer mal por su perfil de "filósofo", ha asegurado que "en honor a la verdad ha cogido las riendas estupendamente". "No he tenido sensación de descontrol por su parte, que ha tenido claro que los criterios técnicos tenían que prevalecer".

En su opinión, las "dos velocidades" y la "polarización" que se ha observado entre las autonomías han tenido más que ver con la afectación por la COVID que por las posiciones políticas o partidistas.

Sobre las dificultades en la compra de material de protección, Casado ha dicho que la competencia "era salvaje" y ha contado como ejemplo lo que les ocurrió una noche en China: "A las cinco de la mañana nos abrían el banco porque sin el dinero no salía y una hora antes se presentaron unos americanos con unas carteras llenas de dólares y nos levantaron el avión".