El PP recurre la reanudación del cobro de la ORA pese a que continúa el estado de alarma

El Grupo Municipal Popular de València está ya estudiando presentar un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado día 22 de mayo de volver a cobrar por estacionar en las zonas azul y naranja de la ciudad, conocido como la ORA, a partir del próximo lunes día 25 de mayo.

En el recurso que ya está ultimando el PP, se recuerda que la decisión de suspender el cobro de la ORA se ratificó por acuerdo del pleno municipal, a propuesta del Grupo Popular junto a un paquete de 66 medidas consensuadas con el gobierno para luchar contra la crisis del coronavirus. Y se fijó que esta suspensión estaría vigente mientras se prolongara el estado de alarma en España, situación en la cual aún nos encontramos. Al ser el pleno un órgano de rango superior a la Junta de Gobierno Local, los populares recuerdan que la decisión de la JGL no puede anular un acuerdo plenario y por lo tanto podría ser nula la reactivación de la ORA. Esto obligará al gobierno deJoan Ribó y PSOE a tener que llevar el acuerdo de la Junta de Gobierno a un pleno para que sea ratificado, y esto no podrá ser antes del próximo jueves.

Imagen del servicio ORA en València / AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA (Europa Press)

En el recurso del PP se recoge que el "El acuerdo adoptado por el pleno de la corporación tiene un rango superior al Acuerdo de la Junto del Gobierno Local y por tanto es nulo de pleno derecho al no tener en consideración el mandato ejecutivo que sigue vigente del máximo órgano de decisión del Ayuntamiento de València, pues dicho Acuerdo plenario NO ha sido derogado por otro Acuerdo del Pleno, así como tampoco decaerá automáticamente mientras no se extinga la condición que lo mantiene en vigor, esto es, el mantenimiento del estado de alarma y en este sentido, debe ser respetado por todos sus componentes, incluido el Alcalde y la Junta de Gobierno Local".

Y afirma que "la negativa o pasividad de un Alcalde o miembros de la Junta de Gobierno Local a ejecutar y respetar lo acordado por el Pleno genera responsabilidad, pues si la decisión era contraria a su postura pudo votar en contra; si no lo hizo, viene obligado a disponer lo necesario para su ejecución y si no lo hace, cabe exigirle responsabilidad, que puede ser de tipo político, correspondiendo al Pleno como misión fundamental el control y fiscalización de los órganos de gobierno a tenor del art. 22.2.a) LRBRL y los concordantes del ROF".

Los populares pedirán medidas cautelares "ante el grave perjuicio económico que se puede producir para los vecinos de València, para la empresa adjudicataria y para el propio Ayuntamiento de València, por la puesta en marcha del servicio el próximo lunes 25 de mayo y los efectos que produzca la posterior anulación del Acuerdo impugnado, se solicita como medida cautelar urgente la suspensión de dicho Acuerdo hasta la resolución del fondo del presente recurso.

Si el recurso de los populares es aceptado y se mantiene el cobro podría generarse un perjuicio, por tanto el PP pide que se suspenda cautelarmente el acuerdo de la Junta de Gobierno hasta que se resuelva el recurso